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Глава РА встретился с победителем и финалистами конкурса управленцев
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Глава РА встретился с победителем и финалистами конкурса управленцев 

АиФ Адыгея 41 минуту назад
Глава Адыгеи провел встречу с победителем и финалистами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
Напомним, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» был учрежден в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина.
Куратором проекта выступила Администрация главы государства. Все финалисты конкурса получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Житель Адыгеи Никита Кулейкин стал одним и 103 победителей.
Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с Никитой Кулейкиным и финалистами данного проекта, проживающими в республике — Павлом Долговым, Романом Ермолиным, Врежем Мегрикьяном, Зауром Мугу и Константином Щербаковым.
Руководитель региона отметил важность такого значимого мероприятия и пожелал его участникам эффективно использовать опыт, накопленный в ходе его прохождения.
«Вы достойно отстаивали честь Адыгеи на таком престижном конкурсе, проверили свои возможности и узнали свои сильные стороны. Безусловно, для органов власти в решении каждодневных задач важен кадровый ресурс, существующий в регионе. Уверен, что накопленный опыт и навыки помогут вам в дальнейшей работе на благо республики», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
В ходе встречи глава республики узнал о сфере деятельности, компетенциях, интересах и дальнейших планах каждого из конкурсантов. Состоялся обмен мнениями по различным вопросам, которые касались развития экономики, реализации различных бизнес идей и формирования инвестиционной политики в регионе.
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