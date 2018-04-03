Глава РА встретился с победителем и финалистами конкурса управленцев

Глава Адыгеи провел встречу с победителем и финалистами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

Напомним, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» был учрежден в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина

Куратором проекта выступила Администрация главы государства . Все финалисты конкурса получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Житель Адыгеи Никита Кулейкин стал одним и 103 победителей.

Руководитель региона отметил важность такого значимого мероприятия и пожелал его участникам эффективно использовать опыт, накопленный в ходе его прохождения.

«Вы достойно отстаивали честь Адыгеи на таком престижном конкурсе, проверили свои возможности и узнали свои сильные стороны. Безусловно, для органов власти в решении каждодневных задач важен кадровый ресурс, существующий в регионе. Уверен, что накопленный опыт и навыки помогут вам в дальнейшей работе на благо республики», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе встречи глава республики узнал о сфере деятельности, компетенциях, интересах и дальнейших планах каждого из конкурсантов. Состоялся обмен мнениями по различным вопросам, которые касались развития экономики, реализации различных бизнес идей и формирования инвестиционной политики в регионе.