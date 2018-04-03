Северный морской путь к 2070 году будет открыт до 100 дней в году

Об этом на двадцатой юбилейной научно-практической конференции «Северный морской путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития Сибири и Арктики в 21 веке» сообщил кандидат социологических наук, заведующий кафедрой Сервисного инжиниринга и правового обеспечения в жилищно-коммунальном и строительном комплексе ТИУ Геннадий Щербаков

По его словам, к середине этого века питьевая вода естественного происхождения в большинстве регионов мира превратится в самый дефицитный продукт. Снабжение чистой водой будет обеспечиваться за счёт ввоза, в том числе из арктической и антарктической зон, а также за счёт дорогостоящих технологий опреснения и очистки.

«Еще более сложное положение может сложиться с водой для технических нужд, предназначенной для целей промышленности, ЖКХ и орошения в сельском хозяйстве. Ситуация водообеспечения уже сейчас является критической для многих аграрных и некоторых густонаселённых индустриальных зон мира», — отметил Геннадий Щербаков.

Более подробно он остановился на последствиях климатических изменений, приводящих к увеличению числа и масштабов опасных явлений, связанных с водными объектами — паводков (половодий), засух и маловодий. По словам Геннадия Щербакова, таяние ледников и, как следствие, подъем уровня Мирового океана могут поставить под угрозу условия жизни почти трети населения Земли.

В основании равнины Западной Сибири лежит Западносибирская плита, имеющая форму ступенчатого амфитеатра, открытого к Северному Ледовитому океану через Карское море.

«В её пределах отчётливо прослеживаются три высотных уровня. Максимальные амплитуды поднятий достигают 100-150 метров в периферических частях равнины, а в центре и на севере они сменяются снижениями до 100-150 метров, — уточнил учёный. — В пределах Западной Сибири выделяется ряд низменностей и возвышенностей, соизмеримых по площади и схожих по рельефу с территорией Русской равнины».

«На всей территории Тюменской области и Западной Сибири за последние 35-40 лет отмечается существенное потепление», — констатировал докладчик.

Он также отметил, что за последние 50 лет толщина морских арктических льдов уменьшилась до полутора метров, то есть почти вдвое, а чем тоньше лед, тем короче ледовый период.

«Теперь льды весной начинают таять раньше, осенью покрывают поверхность воды позже, в том числе и на северных реках, — рассказал Геннадий Щербаков. — Расчеты показывают, что Северный морской путь будет открыт не 20-30 дней в году, как это было не так давно, а до 80-100 дней, уже к 2070 году. Арктика к концу века может полностью лишиться северной ледяной шапки».

Последствия потепления климата не обойдут стороной и Тюменскую область с входящими в её состав Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, — сообщает пресс-служба ТИУ. На территории Югры при потеплении климата на 3-4 градуса ожидается значительное повышение уровня рек к 2100 году (до 10 метров), а в период половодья — до 20 метров. При прогнозном повышении уровня может произойти затопление многих населенных пунктов.