Во время весеннего призыва в армию призовут 57 юношей от района Братеево

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля. Первое заседание призывной комиссии района состоялось в минувший понедельник, 2 апреля.

За время проведения весеннего призыва, который продлится до середины июля, комиссия района проведет порядка 10 заседаний, где отберут новобранцев для прохождения службы в составе Вооруженных Сил РФ. Ожидается, что в период весенней кампании в войска планируется призвать 57 человек.

В этом году в ряды Вооруженных сил страны призовут юношей 2000 года рождения и старше. Новоиспеченные призывники должны будут отслужить 12 месяцев. Отмечается, что молодые люди, окончившие высшие учебные заведения, смогут пройти службу по контракту сроком на два года.