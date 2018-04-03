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Во время весеннего призыва в армию призовут 57 юношей от района Братеево
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Во время весеннего призыва в армию призовут 57 юношей от района Братеево 

Управа района Братеево города Москвы 41 минуту назад
Фото: Братеево
Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля. Первое заседание призывной комиссии района состоялось в минувший понедельник, 2 апреля.
За время проведения весеннего призыва, который продлится до середины июля, комиссия района проведет порядка 10 заседаний, где отберут новобранцев для прохождения службы в составе Вооруженных Сил РФ. Ожидается, что в период весенней кампании в войска планируется призвать 57 человек.
В этом году в ряды Вооруженных сил страны призовут юношей 2000 года рождения и старше. Новоиспеченные призывники должны будут отслужить 12 месяцев. Отмечается, что молодые люди, окончившие высшие учебные заведения, смогут пройти службу по контракту сроком на два года.
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