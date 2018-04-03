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Мэрия Петрозаводска оштрафовала строительную организацию
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Мэрия Петрозаводска оштрафовала строительную организацию 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Горадминистрация выявила нарушения правил безопасности при производстве земляных работ. Штраф в 50 тысяч рублей предъявлен строительной компании, не соблюдающей порядок производства земляных работ в Петрозаводске, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы. Нарушения выявлены в ходе проверки, проведенной специалистами Администрации города. Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, штрафные санкции коснулись строительной компании, занимающейся прокладкой подземной линии электропередачи в районе улицы Лизы Чайкиной.
Вокруг места производства земляных работ не выставлено ограждение. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Также в адрес компании направлены претензия и требование об устранении нарушения,
— сказал Андрей Бекелев.
Порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов утвержден Главой Петрозаводска в ноябре прошлого года. Ранее земляные работы регламентировалось городскими Правилами благоустройства, однако их положения были неполными. По материалам: ptzgovorit.ru
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