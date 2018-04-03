Мэрия Петрозаводска оштрафовала строительную организацию

Горадминистрация выявила нарушения правил безопасности при производстве земляных работ. Штраф в 50 тысяч рублей предъявлен строительной компании, не соблюдающей порядок производства земляных работ в Петрозаводске , сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы. Нарушения выявлены в ходе проверки, проведенной специалистами Администрации города. Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, штрафные санкции коснулись строительной компании, занимающейся прокладкой подземной линии электропередачи в районе улицы Лизы Чайкиной.

Вокруг места производства земляных работ не выставлено ограждение. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Также в адрес компании направлены претензия и требование об устранении нарушения,

— сказал Андрей Бекелев.