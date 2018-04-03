Ещё
Ремонт цокольных помещений стартовал в Мещанском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт цокольных помещений стартовал в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» начали подготовку цокольных помещений Мещанского района к ремонту. Об этом 2 апреля сообщил Михаил Гудухин, заместитель директора организации.
— Мы отремонтируем все цокольные помещения в районе, — поделился он. — Те, что отделаны штукатуркой, мы сначала зачищаем, потом заново наносим состав и после этого красим. Помещения, которые обложены плиткой, просто хорошо отмоем.
Он добавил, что сейчас этим занимаются около 40 человек по всему району.
Работы уже проведены по следующим адресам: улица Трубная, дом 17; улица Мещанская, дома 12 и 14; и в нескольких зданиях на улице Гиляровского.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Плановый осмотр жилых домов состоялся в Красносельском районе Около четырех тысяч жителей Красносельского района выйдут на субботник 14 апреля Встречу с сотрудником библиотеки №3 организуют для пенсионеров района Арбат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот184
Малышева вызвала гнев телезрителей338
Тюрьма помогла Рыбке32
Путин упразднил посредничество в ЖКХ49
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ40
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение