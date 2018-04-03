Ремонт цокольных помещений стартовал в Мещанском районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» начали подготовку цокольных помещений Мещанского района к ремонту. Об этом 2 апреля сообщил Михаил Гудухин, заместитель директора организации.

— Мы отремонтируем все цокольные помещения в районе, — поделился он. — Те, что отделаны штукатуркой, мы сначала зачищаем, потом заново наносим состав и после этого красим. Помещения, которые обложены плиткой, просто хорошо отмоем.

Он добавил, что сейчас этим занимаются около 40 человек по всему району.

Работы уже проведены по следующим адресам: улица Трубная, дом 17; улица Мещанская, дома 12 и 14; и в нескольких зданиях на улице Гиляровского.