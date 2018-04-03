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5,5 миллиона потратят на освещение и оборудование тротуаров на Санчурском тракте в Марий Эл
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5,5 миллиона потратят на освещение и оборудование тротуаров на Санчурском тракте в Марий Эл 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На участке Санчурского тракта в Марий Эл оборудуют тротуары и проведут освещение. Начальная (максимальная) цена аукциона на данные работы составляет 5,5 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупок.
Протяженность участка, который нужно осветить, составляет 1,71 км, длина тротуара, который будет заасфальтирован, — 920 метров.
Участок дороги благоустроят до 9 июля.
Трасса Йошкар-Ола — Санчурск является одной из важнейших в республике, так как связывает Марий Эл с Кировской областью.
Фото: Евгений Поторочин
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