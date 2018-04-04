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Шесть новых городских округов появятся в Белгородской области
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Шесть новых городских округов появятся в Белгородской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С такой инициативой выступили депутаты и главы администраций Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Новооскольского, Шебекинского и Яковлевского районов.
На вопросы журналистов о реформе отвечали вице-губернатор Ольга Павлова, а также Алексей Дыбов и Геннадий Бондарев — главы администраций Валуйского и Грайворонского районов.
Главы администраций подчеркнули, что создание городских округов приведет к формированию одного консолидированного бюджета вместо многочисленных и дотационных практически на 90% бюджетов поселений.
Кроме того исчезнет необходимость организационных и материальных затрат на подготовку специальных документов.
Преобразование районов будет проведено в первой половине текущего года. Это позволит провести выборы в представительные органы новых городских округов в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Данная мера снизит затраты на проведение выборных кампаний.
Напомним, в феврале было принято решение о расширении Старооскольского городского округа. К нему присоединят восемь садоводческих объединений.
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