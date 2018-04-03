Ещё
12 атаманов, которых объявили вне закона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

12 атаманов, которых объявили вне закона 

Кириллица 45 минут назад
Фото: Кириллица
Казачьи атаманы были ключевыми участниками всех войн Российской Империи. Их роль часто занижается, но с их именами связаны важнейшие события истории России.
Кондратий Булавин
Атаман Кондратий Булавин был очень недоволен тем, что казакам запретили добывать соль на Бахмутских промыслах и тем, что Петр I издал указ о насильном возвращении беглых крестьян, поэтому в 1707 году собрал войско и пошел воевать с царем. Так называемое «булавинское восстание» длилось целых два года, в 1708 году Булавин был убит в результате заговора, но восстание не утихло. Руководство им перешло к Игнату Некрасову.
Игнатий Некрасов
Игнатий Некрасов принял за Булавиным руководство восстанием, собрал казачий круг, но единое решение по дальнейшим мерам так и не было принято. Войска Некрасова были в итоге разбиты царскими и он сначала дошел со своими людьми до Кубани, которая в то время была на территории Крымского ханства, а потом и вовсе — перешел в Турцию.
Переход казаков-игнатовцев под турецкие стяги зафиксировал Пушкин: «Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах».
Иван Заруцкий
Заруцкий — фигура в русской истории далеко не однозначная, но от этого ещё более масштабная. Он был фаворитом Марины Мнишек в 1608 — 1614 годах и наиболее вероятным настоящим отцом её сына — Ивана Лжедмитриевича Ворёнка. Именно его Иван Заруцкий видел на русском престоле. Однако, не сложилось. Сил Заруцкого не хватило для оказания достойного сопротивления в Астраханском кремле, и он в мае 1614 года с Мариной Мнишек и её сыном бежал на Яик, где и укрылся на Медвежьем острове, но был там после боя захвачен. 6 июля 1614 года Заруцкий был привезён в Астрахань, а оттуда вместе с Мариной Мнишек и её сыном был отправлен в Москву. «На Москве же тово Заруцково посадиша на кол, а Ворёнка повесиша, а Марина умре на Москве»
Степан Разин
Степан Разин — человек-легенда. Свою мифологичность атаман Степан Разин поддерживал. Так, Разин распускал о себе слух, будто с его войском следуют наследник царя Алексей Алексеевич (на деле умерший) и опальных патриарх Никон. Первые два корабля из плывших по Волге были накрыты красной и черной материей: на первом якобы находился царевич, на втором — Никон. Агитационная политика Разина была настолько успешной, что царь даже допрашивал Никона о связи того с бунтовщиками. Чем это все закончилось мы знаем. Разин был прилюдно казнен.
Борис Анненков
Борис Анненков был атаманом-антигероем. О его жестокости ходили легенды. В Первую мировую Анненков прославился как командир рейдового отряда, имел награды. В 1918 году поднял восстание в Сибири, зверски подавил восстание большевиков в Славогорском и Павлодарском уездах. В отряде Анненкова было много наемников: афганцев, уйгуров, китайцев. После поражения Колчака он отошел в Семиречье, перешел границу с Китаем. Три года провел в китайской тюрьме, а в 1926 году был выдан большевикам и через год расстрелян.
Григорий Семенов
Атаман Семенов долгое время был «врагом народа» и одним из главных злодеев советской пропаганды. Это не удивительно — он был для большевиков не только врагом ратным, но и врагом идеологическим. Семенов стал автором идеи «россизма» — цементирующей русское общество идейной устремленности, противоположной коммунизму. В 1938 году он даже написал тезисы «россизма».
Несмотря на националистические настроения, атаман Семенов в своих войсках следовал принципу космополитизма. Так, им был создан даже Еврейский пехотный полк. Отправляя своих многонациональных казаков на Первую мировую, Семенов писал: «Пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело».
Анна Черепанова
Анна Черепанова (Чемякина) была женой верхоленского купца Андриана Черепанова. Отличалась отчаянным нравом, в одиночку ходила на медведя и помогала держать в узде приказчиков.
Весной 1918 года супруги встали во главе бандитского отряда. Фактически бандой правила Анна. Местное население считало ее чуть ли не упырем — за кровожадность и дьявольскую везучесть. Анна мстила за убитых братьев, лично рубила шашкой головы красным и приказывала убивать активистов и ЧОНовцев. Могла несколько часов просидеть в болоте с тростинкой, чтобы уйти от погони. Была ранена в ногу и всю жизнь на шее носила попавшую в нее пулю.
Банда Черепановой орудовала до 1924 года, а потом исчезла. Через пятьдесят лет в Красноярске Черепанову в зав.торгом опознал житель Приленья, у которого она зарубила родителей. Как оказалось, супруги сменили имя и переехали. Черепанов умер в 1936 году. Так как все сроки давности вышли, Анну не могли даже судить.
Атаман Григорьев
Атаман Григорьев родился на Украине в семье чиновника. Прошел I мировую. Когда При гетмане поднял крестьянский мятеж, сумел собрать армию, воевал против белых на стороне УНР, а когда к атаману накопились имущественные вопросы, перешел на сторону большевиков, после чего взял Херсон, Николаев и въехал в Одессу. Большевики стали подозревать неладное, когда награбленное атаманом стало растворяться на просторах херсонщины. Устроил две недели непрерывных погромов на юге, во время которых грабили и убивали евреев, коммунистов, чекистов и милиционеров. После этого Григорьев развернул свою армию на большевиков. Был разбит под Киевом, но с небольшим отрядом еще долго «гулял» по Украине. Наконец, его убили бойцы Махно, расстреляли в упор из маузеров.
Атаман Шкуро
Андрей Шкуро прожил на свете ровно 60 лет. Кубанский казак, герой Первой мировой весной 1918 года сформировал отряд, начал совершать налеты на Ставрополь и другие города. Отряд разросся до дивизии и вошел в Добрармию. Шкуро упивался жестокостью по отношению к противнику и мирному населению. По его команде в Мариуполе казнили четыре тысячи пленных махновцев. Приказал насиловать всех евреек и жен повстанцев. Грабил всех. Известны случаи, когда атаман сам входил в рестораны и приказывал сдать деньги и драгоценности. Награбленное пропивалось. При отступлении добычу вывозили вагонами, мешали отправке раненых. Шкуро был снят с должности и изгнан. Перебрался в Париж. В 1941 предложил свои услуги фашистам. В апреле 1945 года сдался англичанам, которое выдали его СССР. Был повешен 16 января 1947 года.
Александр Кайгородов
Александр Кайгородов родился под Бийском в 1887 году. Мать его была алтайкой. В 1918 году штабс-капитан был уволен из армии Колчака за разговоры о самостийном устройстве территорий и организации «национальных армий».
Вскоре Кайгородов встал во главе Горно-Алтайских войск. Увел их в Монголию и там переформировал в Русско-Инородческий отряд. В состав отряда входили представители местных национальностей. До 1921 года совершал набеги на территорию Чуйского тракта. В апреле 1922 года в столкновении с ЧОНовцами у села Катанда, был тяжело ранен, после чего ему отрубили голову, которую возили по поселкам, показывая населению.
Иван Калмыков
Иван Калмыков родился в семье лавочника, следовательно, казаком быть не мог. Тем не менее, он им был. Дослужился до подъесаула, но в гражданскую вдруг стал генерал-майором. На самом деле был убийцей и грабителем. Нрава был неуемного.
Контролируя железную дорогу возле Хабаровска, саботировал приказы Колчака, зверскими расправами настроил против белых местное население. Делал ставку на интервентов — американцев и японцев. Грабил китайские караваны, убил датского представителя Красного креста, отняв у него деньги, приказал сбросить со скалы 16 музыкантов только за то, что они не знали гимн «Боже, царя храни!».
Американский командующий называл его «разбойником, убийцей, головорезом и самым большим негодяем». При приближении красных ушел в Китай, где был арестован. Застрелен при попытке бежать.
Петр Краснов
Петр Краснов из-за сотрудничества с Третьим Рейхом остался в истории как атаман-предатель, но личностью Петр Николаевич был неординарной. Он написал больше 20 книг. В Германии во время Великой Отечественной войны Петр Краснов, будучи уже в преклонном возрасте, выступал с антирусских позиций. В 1944 году, в Постдаме он говорил: «Казаки! Помните, вы не русские, вы казаки, самостоятельный народ. Русские враждебны вам. Москва всегда была врагом казаков. Давила их и эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою независимую от Москвы жизнь». 16 января 1947 года Петр Краснов был казнен в Москве.
Кириллица: последние новости
Чуваши: почему ученые считают их потомками шумеров Ледовое побоище: что там было на самом деле Какие не славянские народы жили на Руси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот183
Малышева вызвала гнев телезрителей332
Тюрьма помогла Рыбке32
Путин упразднил посредничество в ЖКХ47
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ40
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение