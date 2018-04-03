12 атаманов, которых объявили вне закона

Казачьи атаманы были ключевыми участниками всех войн Российской Империи. Их роль часто занижается, но с их именами связаны важнейшие события истории России

Кондратий Булавин

Атаман Кондратий Булавин был очень недоволен тем, что казакам запретили добывать соль на Бахмутских промыслах и тем, что Петр I издал указ о насильном возвращении беглых крестьян, поэтому в 1707 году собрал войско и пошел воевать с царем. Так называемое «булавинское восстание» длилось целых два года, в 1708 году Булавин был убит в результате заговора, но восстание не утихло. Руководство им перешло к Игнату Некрасову.

Игнатий Некрасов

Игнатий Некрасов принял за Булавиным руководство восстанием, собрал казачий круг, но единое решение по дальнейшим мерам так и не было принято. Войска Некрасова были в итоге разбиты царскими и он сначала дошел со своими людьми до Кубани, которая в то время была на территории Крымского ханства, а потом и вовсе — перешел в Турцию

Переход казаков-игнатовцев под турецкие стяги зафиксировал Пушкин: «Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах».

Иван Заруцкий

Заруцкий — фигура в русской истории далеко не однозначная, но от этого ещё более масштабная. Он был фаворитом Марины Мнишек в 1608 — 1614 годах и наиболее вероятным настоящим отцом её сына — Ивана Лжедмитриевича Ворёнка. Именно его Иван Заруцкий видел на русском престоле. Однако, не сложилось. Сил Заруцкого не хватило для оказания достойного сопротивления в Астраханском кремле, и он в мае 1614 года с Мариной Мнишек и её сыном бежал на Яик, где и укрылся на Медвежьем острове, но был там после боя захвачен. 6 июля 1614 года Заруцкий был привезён в Астрахань , а оттуда вместе с Мариной Мнишек и её сыном был отправлен в Москву . «На Москве же тово Заруцково посадиша на кол, а Ворёнка повесиша, а Марина умре на Москве»

Степан Разин — человек-легенда. Свою мифологичность атаман Степан Разин поддерживал. Так, Разин распускал о себе слух, будто с его войском следуют наследник царя Алексей Алексеевич (на деле умерший) и опальных патриарх Никон. Первые два корабля из плывших по Волге были накрыты красной и черной материей: на первом якобы находился царевич, на втором — Никон. Агитационная политика Разина была настолько успешной, что царь даже допрашивал Никона о связи того с бунтовщиками. Чем это все закончилось мы знаем. Разин был прилюдно казнен.

Борис Анненков

Борис Анненков был атаманом-антигероем. О его жестокости ходили легенды. В Первую мировую Анненков прославился как командир рейдового отряда, имел награды. В 1918 году поднял восстание в Сибири, зверски подавил восстание большевиков в Славогорском и Павлодарском уездах. В отряде Анненкова было много наемников: афганцев, уйгуров, китайцев. После поражения Колчака он отошел в Семиречье, перешел границу с Китаем . Три года провел в китайской тюрьме, а в 1926 году был выдан большевикам и через год расстрелян.

Григорий Семенов

Атаман Семенов долгое время был «врагом народа» и одним из главных злодеев советской пропаганды. Это не удивительно — он был для большевиков не только врагом ратным, но и врагом идеологическим. Семенов стал автором идеи «россизма» — цементирующей русское общество идейной устремленности, противоположной коммунизму. В 1938 году он даже написал тезисы «россизма».

Несмотря на националистические настроения, атаман Семенов в своих войсках следовал принципу космополитизма. Так, им был создан даже Еврейский пехотный полк. Отправляя своих многонациональных казаков на Первую мировую, Семенов писал: «Пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело».

Анна Черепанова (Чемякина) была женой верхоленского купца Андриана Черепанова. Отличалась отчаянным нравом, в одиночку ходила на медведя и помогала держать в узде приказчиков.

Весной 1918 года супруги встали во главе бандитского отряда. Фактически бандой правила Анна. Местное население считало ее чуть ли не упырем — за кровожадность и дьявольскую везучесть. Анна мстила за убитых братьев, лично рубила шашкой головы красным и приказывала убивать активистов и ЧОНовцев. Могла несколько часов просидеть в болоте с тростинкой, чтобы уйти от погони. Была ранена в ногу и всю жизнь на шее носила попавшую в нее пулю.

Банда Черепановой орудовала до 1924 года, а потом исчезла. Через пятьдесят лет в Красноярске Черепанову в зав.торгом опознал житель Приленья, у которого она зарубила родителей. Как оказалось, супруги сменили имя и переехали. Черепанов умер в 1936 году. Так как все сроки давности вышли, Анну не могли даже судить.

Атаман Григорьев

Атаман Григорьев родился на Украине в семье чиновника. Прошел I мировую. Когда При гетмане поднял крестьянский мятеж, сумел собрать армию, воевал против белых на стороне УНР, а когда к атаману накопились имущественные вопросы, перешел на сторону большевиков, после чего взял Херсон , Николаев и въехал в Одессу. Большевики стали подозревать неладное, когда награбленное атаманом стало растворяться на просторах херсонщины. Устроил две недели непрерывных погромов на юге, во время которых грабили и убивали евреев, коммунистов , чекистов и милиционеров. После этого Григорьев развернул свою армию на большевиков. Был разбит под Киевом, но с небольшим отрядом еще долго «гулял» по Украине. Наконец, его убили бойцы Махно, расстреляли в упор из маузеров.

Атаман Шкуро

Андрей Шкуро прожил на свете ровно 60 лет. Кубанский казак, герой Первой мировой весной 1918 года сформировал отряд, начал совершать налеты на Ставрополь и другие города. Отряд разросся до дивизии и вошел в Добрармию. Шкуро упивался жестокостью по отношению к противнику и мирному населению. По его команде в Мариуполе казнили четыре тысячи пленных махновцев. Приказал насиловать всех евреек и жен повстанцев. Грабил всех. Известны случаи, когда атаман сам входил в рестораны и приказывал сдать деньги и драгоценности. Награбленное пропивалось. При отступлении добычу вывозили вагонами, мешали отправке раненых. Шкуро был снят с должности и изгнан. Перебрался в Париж. В 1941 предложил свои услуги фашистам. В апреле 1945 года сдался англичанам, которое выдали его СССР. Был повешен 16 января 1947 года.

Александр Кайгородов

Александр Кайгородов родился под Бийском в 1887 году. Мать его была алтайкой. В 1918 году штабс-капитан был уволен из армии Колчака за разговоры о самостийном устройстве территорий и организации «национальных армий».

Вскоре Кайгородов встал во главе Горно-Алтайских войск. Увел их в Монголию и там переформировал в Русско-Инородческий отряд. В состав отряда входили представители местных национальностей. До 1921 года совершал набеги на территорию Чуйского тракта. В апреле 1922 года в столкновении с ЧОНовцами у села Катанда, был тяжело ранен, после чего ему отрубили голову, которую возили по поселкам, показывая населению.

Иван Калмыков

Иван Калмыков родился в семье лавочника, следовательно, казаком быть не мог. Тем не менее, он им был. Дослужился до подъесаула, но в гражданскую вдруг стал генерал-майором. На самом деле был убийцей и грабителем. Нрава был неуемного.

Контролируя железную дорогу возле Хабаровска , саботировал приказы Колчака, зверскими расправами настроил против белых местное население. Делал ставку на интервентов — американцев и японцев. Грабил китайские караваны, убил датского представителя Красного креста , отняв у него деньги, приказал сбросить со скалы 16 музыкантов только за то, что они не знали гимн «Боже, царя храни!».

Американский командующий называл его «разбойником, убийцей, головорезом и самым большим негодяем». При приближении красных ушел в Китай, где был арестован. Застрелен при попытке бежать.