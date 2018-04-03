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Хостел в жилом доме осмотрели в районе Замоскворечье
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Хостел в жилом доме осмотрели в районе Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 47 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» вместе с представителями правоохранительных органов и сотрудниками префектуры Центрального округа провели рейд в одном из хостелов в жилом доме Замоскворечья. Осмотр состоялся 3 апреля.
— Проверка прошла по адресу: улица Павла Андреева, дом 4. Там хостел расположен на первом этаже. Нам документы все показали. Мы проверили постояльцев, ими оказались граждане России, никаких нарушений миграционного законодательства не зафиксировано, — рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник» по безопасности Алексей Поляков.
Он добавил, что на 4 апреля запланировано проведение рейда совместно с участковыми. На этот раз специалисты проверят квартиры, сдаваемые внаем.
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