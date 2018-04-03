Хостел в жилом доме осмотрели в районе Замоскворечье

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» вместе с представителями правоохранительных органов и сотрудниками префектуры Центрального округа провели рейд в одном из хостелов в жилом доме Замоскворечья. Осмотр состоялся 3 апреля.

— Проверка прошла по адресу: улица Павла Андреева, дом 4. Там хостел расположен на первом этаже. Нам документы все показали. Мы проверили постояльцев, ими оказались граждане России , никаких нарушений миграционного законодательства не зафиксировано, — рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник» по безопасности Алексей Поляков

Он добавил, что на 4 апреля запланировано проведение рейда совместно с участковыми. На этот раз специалисты проверят квартиры, сдаваемые внаем.