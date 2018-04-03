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Как делали ринопластику в 19 веке
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Как делали ринопластику в 19 веке 

Ридус 44 минуты назад
Фото: Ридус
Обнаружен немецкий медицинский сборник с картинками 19 века, в котором профессор Иоганн Фридрих Диффенбах делился своими знаниями о пластической хирургии.
Книгу выставили на аукционе, как один из первых медицинских сборников о пластической хирургии. Сборник достался частному коллекционеру за 7 300 фунтов стерлингов (588 128 рублей по сегодняшнему курсу).
В 1833 году Диффенбах был одним из первых пластических хирургов, кто делал операции по исправлению врожденных или полученных деформаций носа. Сейчас эта операция называется ринопластика, и на нее чаще всего решаются молодые девушки в погоне за «идеальными параметрами».
В начале 19 века у хирурга стояла все-таки более сложная задача, чем исправление горбинок. В своем учебнике Иоганн Фридрих Диффенбах рассказывал, как правильно вырезать опухоль из носа или исправить кривизну, полученную из-за травмы.
Свои советы профессор дополнял рисунками, которые наглядно объясняют процесс операции. Одними из самых сложных операций в лечебнике была процедура по коррекции носа с помощью кожи, взятой с руки, а также восстановление недостающего участка носа.
Также хирург описывает, что делать с небольшими недостатками носа, например, если у пациента асимметрия ноздрей или сильно опущенный кончик носа. Диффенбах также объясняет, как можно исправить форму носа, воздействуя на хрящ.
Диффенбах был первопроходцем в своем деле. Он умел правильно обезболивать и проводить сложнейшие операции, которые актуальны до сих пор, считают эксперты.
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