Рамблер/игры — теперь и новости игровой индустрии

Рамблер/игры — самый молодой из проектов Рамблера. Всего за год работы мы запустили платформу для браузерных игр, подключили больше 40 игровых проектов и открыли партнерский магазин по продаже игр с известнейшей платформой дистрибуции GOG.com.

А в этом году Рамблер/игры стали не только каталогом электронных развлечений, но и полноценным игровым медиа, публикующим новости игровой индустрии. Все интересное, что происходит в мире игр, можно найти на Рамблере: интервью и инсайды, игровые сенсации и анонсы, фото с турниров, скриншоты и трейлеры новых игр.

Мы публикуем новости от главных игровых порталов России , среди которых DTF, Игромания, Cybersport.ru, GameGuru, Навигатор игрового мира и другие. Помимо агрегированных новостей мы готовим собственные редакционные новости по самым актуальным темам: от киберспорта до новостей из мира игровых технологий. А в ближайшее время мы добавим и интерактивные форматы: опросы, викторины и тесты для наших читателей.

Запуск медийной вертикали Рамблер/игры состоялся в подходящем случаю месте — игровом пространстве Cyberspace в московском ТРЦ «Ривьера», где проводятся киберспортивные турниры и другие громкие игровые события. Cyberspace — не компьютерный клуб, а настоящая игровая арена, способная принять в своих стенах полноценный киберспортивный чемпионат и публичные мероприятия игровой направленности. Будь то турнир по Overwatch или анонс новой игры, виртуальное сражение на сотню человек или встреча с известным представителем игровой индустрии — Cyberspace открыт для всех.

На официальном запуске присутствовали наши партнеры из крупнейших игровых издательств Иннова и «Игры Mail.ru», сети бытовой электроники и техники MediaMarkt и, конечно, крупнейших рекламных агентств BBDO Moscow, MediaСom, The Story Lab и Publicis. Атмосферу вечера создавали профессиональные косплееры игр Dota 2 и League of Legends.

Игры встали в один ряд в другими обновленными медийными вертикалями: Финансы, Женский, Развлечения, Спорт и другими. Сквозное навигационное меню позволит нашим читателям быстро выбрать тематическую рубрику и перейти в интересующий раздел. Полгода назад Рамблер перезапустил все медийные проекты, объединив их в тематические медийные «вертикали», что дало впечатляющий рост популярности Рамблера в Интернете. Мы уверены, что появление новой вертикали Рамблер/игры оставит важный след в истории игровых медиа в русскоязычном сегменте Сети.