Специалисты по ГО рассказали о современных средствах защиты

Узбекистана, Для изучения передовых образовательных практик и обсуждения актуальных проблем формирования культуры безопасности в образовательной среде конференцию посетили специалисты-эксперты из Белоруссии Молдовы , ведущие преподаватели и эксперты МВТУ им. Баумана, Академии гражданской защиты МЧС России, Академии ГПС МЧС России, ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Санкт-Петербургского университет ГПС МЧС России, Главного управления МЧС России по Липецкой области , Всемирной академии наук комплексной безопасности, ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», студенты Финансового университета.

Работники Государственного унитарного предприятия города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы » и ГКУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы» оказали существенную помощь в организации этой конференции. Специалисты СППМ и УМЦ по ГО и ЧС представили экспозицию оборудования и современных средств защиты органов дыхания, мобильный учебный комплекс, специальную технику. На выставке учебно-методической литературы посетители ознакомились с материалами по тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В своей презентации Алексей Куликов , начальник участка по хранению и обслуживанию имущества гражданской обороны ГУП СППМ рассказал о средствах радиационной химической разведки и современных средствах защиты органов дыхания и кожи.

— Выставка предназначена для пропаганды безопасной жизнедеятельности человека, получения знаний о современных средствах защиты населения, — пояснил Алексей.

За время работы конференции выставку посетили более тысячи человек — участники конференции и студенты Финансового университета.