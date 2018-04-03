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«В губернаторском корпусе возможны радикальные изменения»
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«В губернаторском корпусе возможны радикальные изменения» 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В свое время было заявлено, что губернаторский корпус претерпит своего рода изменения. Еще до выборов произошли существенные изменения в губернаторском корпусе, и я думаю, это будет продолжено и в дальнейшем.
На счет Воробьева, думаю, отставки не будет, потому что выборы в сентябре. Хотя ситуация действительно непростая. Скорее всего, в регионах, в которых за последнее время сменился губернатор, — отставки вряд ли возможны. А в тех регионах, где губернаторы из возрастной группы, где серьезная социально-экономическая обстановка, — там отставка возможна.
Владимир Владимирович у нас любит определенного рода сюрпризы, поэтому возможно всякое. И на Западе, и у нас знают, что Владимир Владимирович всегда предпринимает шаги, которые от него не ждут. Он склонен к восточным единоборствам, а там есть принцип айкидо: силы противника надо использовать для победы.
Ситуация после кемеровских событий и внешнеэкономического давления обострилась. Поэтому подход к подбору и расстановке кадров будет ужесточен. Нужны только такие кадры, которые могут достаточно эффективно решать поставленные перед тем или иным регионом проблемы. Они носят дифференцированный характер. Это не значит, что для всех регионов одно и то же, — регионы у нас разные. Поэтому для одних нужен один вариант, для других — другой.
Это срок, в котором внешнеполитическая, внутриполитическая обстановка такова, что возможны достаточно радикальные изменения в губернаторском корпусе. Вопрос о подборе и расстановке кадров, омоложении кадров, безусловно, будет».
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