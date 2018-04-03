Петербург: год после теракта в метро

У станции петербургского метро «Технологический институт» снова лежат цветы. Они — в память о тех, кто погиб во время теракта, произошедшего ровно год назад, 3 апреля 2017 года. Тогда в 14.33 в вагоне поезда, мчавшегося от «Сенной площади» к Техноложке, прогремел взрыв. Погибло 15 человек и одна нелюдь — террорист-смертник Акбарджон Джалилов , который и привёл в действие бомбу, лежавшую в его рюкзаке.

Одиннадцать подозреваемых

По версии следствия, организатором теракта и наставником исполнителя был Аброр Азимов, а его брат Аркам привёз из Турции деньги на проведение этой акции.

«Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко . — Они поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации».

Так что именно после петербургской трагедии у ФСБ возникли претензии к Telegram. От его владельца Павла Дурова потребовали ключи для дешифровки всех сообщений, которые передаются с помощью мессенджера. Тот отказал и объяснил: система устроена так, что ключи генерирует телефон абонента, и они есть только там. Однако российские спецслужбы этот ответ не строил, и Роскомнадзор дал срок до 4 апреля, чтобы исполнить предписание ФСБ, иначе мессенджер будет заблокирован.

Между тем, следы от посланных сообщений остаются — даже если их нельзя прочесть, ясно, кто с кем переписывался. И эту информацию, судя по всему, Telegramпередал спецслужбам оперативно, потому что на выяснение контактов Джалилова ушли считанные дни.

Расследование дела о теракте в метро уже подходит к концу. Следственный комитет сообщил, что не за горами суд.

Такой город

Трагедия, разыгравшаяся в Петербурге год назад, окрашена не только цветами траура. Горожане почувствовали себя тогда сплочёнными и показали свои лучшие качества. Когда метро прекратило работу, и сотни тысяч людей не могли доехать до дома, водители стали их бесплатно развозить. К ним присоединились таксомоторные компании, которые пригнали все свои машины в центр и тоже возили пассажиров бесплатно. Автозаправочные станции не брали с таких волонтёров деньги за бензин. Западный скоростной диаметр поднял шлагбаумы, сделав проезд по обычно платной магистрали свободным. Кафе и рестораны пускали всех в кафе погреться и сходить в туалет, бесплатно предлагали чай и кофе. Наземный транспорт и электрички бесплатно везли пассажиров.

«Я не вижу в этом никакого подвига, это нормально, — рассказал потом парламентарий. — Многие водители поступали так же. Все мои близкие, знакомые, друзья занимались тем же самым. Потому что они нормальные люди, а помогать другим, тем более в такой ситуации — нормально. Я не удивлён поведением петербуржцев. Но я восхищён и считаю, что это — лучший ответ тем, кто пытается нас запугать, разобщить. Горожане проявили себя прекрасно. И ведь никто не боялся. Люди, море людей шло по мостам, по основным городским артериям — и никакой паники, никакой злости, все были собраны, спокойны. Все готовы помочь друг другу».

«Посмотрите, сколько народу пришло на донорские пункты! — восхищалась в те дни земляками спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . — Никто их не звал, никто не давал никаких команд. Это действительно отличает наш город, петербуржцев».

Эксперимент на людях

Сразу после теракта в петербургском метро усилили меры безопасности. На входе дежурили не по одному-два охранника, а по четыре-пять плюс несколько полицейских с автоматами. К оставленным бесхозным предметам проявляли повышенное внимание — из-за них неоднократно закрывали станции и целые перегоны. Впрочем, это продолжается и сейчас.

А летом в метрополитене начался эксперимент. Подземка выбрала четыре наименее загруженные станции, чтобы на их примере узнать, как сотрудники и оборудование способны выполнять требования безопасности.

Перед «Электросилой», «Спасской», «Звенигородской» и «Крестовским островом» тут же выросли огромные очереди: каждого пассажира досматривали, багаж просвечивали — как и было предусмотрено постановлением Правительства № 410, вышедшим через два дня после теракта.

Для людей это была пытка: чтобы только войти на станцию, требовалось по 10-15 минут, а на «Электросиле» — 20-25. Возмущению горожан не было предела.

— У нас есть всё необходимое для досмотра пассажиров оборудование, но поток в разы больше, — оправдывалась пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель . — Поэтому образуется очередь. А так как мы не имеем право допускать, чтобы в преддосмотровой зоне скапливалась толпа, нам приходится периодически закрывать станции.

Эксперимент доказал: такая система безопасности в метро не эффективна. Но зато он показал, сколько людей проходит через станции в будние дни, сколько в выходные, сколько времени уходит на досмотр каждого, сколько предметов провозят пассажиры. На основе этих цифр разрабатывается новая система обеспечения безопасности.

Новые законы

Извлекли уроки из трагедии и представители власти. Петербургское Заксобрание вместе со Смольным начало разработку законопроекта, который гарантирует денежные компенсации не только пострадавшим в терактах, но и потерпевшим — а это два разных статуса. Нынешние правила обеспечивают финансовую поддержку только тем, кто получил физические повреждения, а к моральным страданиям закон глух.

Между тем год реабилитации 103 пострадавших показал: моральные травмы ничуть не легче физических. Люди, вроде бы вышедшие тогда из подземки целыми, вовсе не отделались одним испугом: у некоторых до сих пор бессонница, кошмары, головные боли, страхи. Многие и сейчас испытывают невыносимый ужас, когда спускаются в метро. Все они лечатся у психологов, принимают лекарства.

Одним из тех, кто активно поддержал законопроект, стал глава комитета по Социальной политике Александр Ржаненков : именно его ведомство занималось проблемами потерпевших, оказывало им помощь.

«Моральный ущерб от пережитого может потребовать очень серьезного лечения, — объяснила соавтор законопроекта депутат Надежда Тихонова. — К тому же не всегда вред психике проявляется сразу. Я считаю, что необходимо поддержать горожан, переживших кошмар теракта».