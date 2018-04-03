Тимати открывает ресторан с бургерами в Нижнем Новгороде

Новая бургерная на Большой Покровской технически откроется 14 апреля, об этом сообщили корреспонденту NN.RU в Black Star Burger. О том, состоится ли торжественное открытие и приедет ли в наш город Тимати , в компании пока не говорят.

А вот интернет-тролль уже поиздевался над нижегородцами, которые любят халяву. Человек под ником Максим Максим создал группу «Вконтакте», в которой написал, что открытие бургерной Тимати пройдет 24 марта и в честь этого проводится розыгрыш 1000 бургеров. По условиям лже-конкурса нужно было сделать репост записи, вступить в сообщество и написать в личные сообщения «Хочу бургер». Запись афериста лайкнули больше двух тысяч человек, а репост сделали больше 660. Те, кто поверив пришли 24 марта к заведению и узнали, что открытия и бесплатных бургеров не будет, стали писать троллю гневные сообщения.