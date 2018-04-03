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На Дону отпраздновали День единения России и Беларуси
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На Дону отпраздновали День единения России и Беларуси 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
В Ростовской области широко отпраздновали День единения России и Беларуси. Традиционно праздник сопровождался ярмаркой народных промыслов, выступлениями творческих коллективов. В разных городах были развернуты ярмарки с белорусскими товарами, пользующиеся небывалой популярностью на юге России.
В Новочеркасске по инициативе белорусской диаспоры состоялся международный фестиваль «Содружество талантов», а в Зерноград на праздник прибыли белорусы из Городецкого района Могилевской области. В станице Кировской распахнул свои двери музей героев Отечества, рассказывающий в том числе о подвиге трех летчиков-белорусов, отдавших своих жизни в боях за Ростов в годы Великой Отечественной войны.
— В Ростовской области только по официальным данным проживает более 30 тысяч этнических белорусов. Основная наша задача — передать подрастающему поколению нашу культуру, быт, традиции, язык. Ведь кто знает прошлое, живет настоящим, может не беспокоиться о будущем. Знания о своих корнях — бесценны, — уверен председатель совета региональной национальной автономии «Белорусы Ростовской области», заместитель председателя национальной культурной автономии в ЮФО и СКФО Владимир Животкевич.
Как отметил начальник областного управления социально-политических коммуникаций Максим Даниленко, основная идея праздника — подчеркнуть конструктивные взаимоотношения не только двух народов, но и людей всех национальностей, проживающих на донской земле.
— Полиэтничность нашего региона формирует его особый облик, — сказал Максим Даниленко. — Сегодня на празднике присутствуют не только русские и белорусы. Такие мероприятия призваны подчеркнуть: все народы Дона заинтересованы в том, чтобы жить в мире, совместно решая задачи, стоящие перед современным обществом.
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