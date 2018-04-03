УГМК, ставшие виновниками экологической катастрофы в Ивделе, обвинили общественников в экстремизме

В рамках встречи Алексей Свалов привел пример противостояния жителей и медников — по поводу разработки добычи никеля в Воронежской области . Он пояснил, что компания столкнулась с проблемой в Воронеже: по мнению главного пиарщика «медников», с недобросовестной работой экоактивистов. Их Алексей Свалов и назвал «экоэкстремистами» и «аферистами».

«Мы столкнулись с такой проблемой в Воронежской области: некоторые люди, — моя личная оценка — разные жители района начали выходить на улицу и протестовать. Мы пытались вступить в диалог, но диалог не получился, потому что вторая сторона думает об обогащении. Очень многие люди на экологических проблемах пытаются заработать», — заявил он.

Как заявил сегодня Свалов договориться с этими людьми «медники» не могут. «Можно потратить очень много средств и сил и убеждать, но люди не поверят. Никто не верит, что ты хочешь сделать лучше. Достаточно одному кому-нибудь крикнуть и начинается процесс. Я называю это — экологический экстремизм. Это мой термин. У нас есть проект, вкладываются огромные средства, чтобы люди поняли важность проекта.

У нас в Воронеже есть активисты. Мы говорим: „Проблем нет. Давайте сядем за стол переговоров и обсудим: вы нам выскажете свои претензии, мы будем отвечать“. Но они не идут на диалог. Это способ давления. Зачастую такие экологические протесты имеют ядро протестующих, которые понимают, что они делают. Они преследуют экономические цели. Как бороться с этим? Сейчас в Воронеже мы разбираемся с этими аферистами, который пытались получить от УГМК подарки в виде нескольких машин „Ауди“. Проведена работа с правоохранительными органами и им грозит большой срок», — заявил Алексей Свалов.

Напомним, с 2012 года уральские «медники» пытаются начать добывать медно-никелевые руды на Хопре (район в Воронежской области). В этом же время началось движение местных жителей в защиту Хопра. Активисты воронежского движения «Стоп никель!» собрали 107 тысяч подписей против добычи в Новохоперском районе Воронежской области полезных ископаемых. Петиция была передана губернатору региона Алексею Гордееву . В 2013 году на сторону экологов встало и региональное следственное управление СКР , которое признало в действиях «Медногорского медно-серного комбината» (принадлежит УГМК, прим.ред.), признаки нарушения земельного законодательства. СК согласился с тем, что компания проводит геологоразведку на участках, которые она арендовала для производства сельскохозяйственной продукции.