«Пластика или фотошоп?»: Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом снимке

В микроблоге старшей дочери Аллы Борисовны Пугачевой появилась трогательная семейная фотография, на которой Кристина Орбакайте позирует сидя на полу у ног своей знаменитой матери. Снимок стал невероятно популярен в сети, собрав множество комплиментов в адрес обеих женщин.

На днях внучка Аллы Пугачевой Клавдия весело отметила свое 6-летие. На празднование ее дня рождения было приглашено немало представителей звездного бомонда, преимущественно с детьми. Однако среди множества гостей наибольшего внимания традиционно удостоилась именно знаменитая бабушка именинницы. Надо признать, что на торжестве внучки 68-летняя народная артистка выглядела просто отлично. Певица охотно фотографировалась и очевидно была счастлива в теплом семейном кругу.

В Инстаграм-аккаунте Кристины Орбакайте появилось множество ярких фотографий с прошедшего празднества, но наибольший интерес у поклонников вызвал ее общий снимок с мамой. На упомянутой фотографии Кристина позирует на полу у ног Аллы Борисовны, которая, по отзывам некоторых интернет-пользователей, настолько помолодела, что стала выглядеть гораздо моложе своей дочери.

«Блондинки красавицы! Мама, как дочь выглядит!» «Стали, как две капли воды» «Пластика стала идеальной… Алла выглядит намного моложе, чем дочь» «Вы тут как ровесницы» «Интересно, это такая крутая пластика или все-таки фотошоп?» «Алла Борисовна стала моложе Кристины выглядеть» Отметим, что настроение поклонников Аллы Борисовны меняется довольно быстро, ведь буквально несколькими днями ранее в тех же социальных сетях звезду откровенно высмеяли за стремление казаться моложе своего возраста/.