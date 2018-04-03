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«Икигай: Японский секрет долгой и счастливой жизни»
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«Икигай: Японский секрет долгой и счастливой жизни» 

ИД «Собеседник» 50 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Книга Гектора Гарсии и Франсеска Миральеса рассказывает ни много ни мало об обретении смысла жизни — по японскому методу. Икигай — это довольно близкое к европейскому «смыслу жизни» понятие: утверждается, что он «живет внутри каждого из нас, но, чтобы отыскать его, необходимо терпение».
Многие знают и понимают, что жизнь как будто наполняется смыслом, если человеку удается найти в ней свое истинное предназначение. Однако в данном случае это подтверждено, что называется, научно и экспериментально: авторы книги рассказывают о результатах опросов долгожителей-японцев из деревни Охими на острове Окинава. Оказалось, что для того, чтобы жить долго, найти свой собственный икигай ничуть не менее важно, чем правильно питаться и, например, соблюдать режим дня. О том, как его обрести, и рассказывают на примере бесед с долгожителями, а также многих известных людей (которые, сами того не ведая, интуитивно пришли для себя к той же концепции смысла жизни) авторы книги «Икигай: Японский секрет долгой и счастливой жизни».
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