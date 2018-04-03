Стали известны имена победителей конкурса «Живая классика»

Орловской области региональный тур крупнейшего литературного образовательного проекта «Живая классика» прошел на базе Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина».

За право представлять Орловскую область на финале конкурса «Живая классика» 2018 в мае сразились 28 школьников. Выступления ребят оценивали известные педагоги, писатели и актеры Орловской области.

Участниками конкурса стали ребята 10 — 17 лет, которые не просто любят книги, но и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками. Перед ними стояла сложная задача. По условиям конкурса, нужно выбрать отрывок из произведения, которое не входит в школьную программу.

В помощь школьникам в официальной группе конкурса (https://vk.com/young_readers) регулярно публиковались списки книг, которые можно выбрать для участия. Кроме того, в ноябре прошлого года в библиотеках по всей России прошла «Неделя Живой классики» — ребята познакомились с лучшими подростковыми книгами из фондов библиотек и смогли унести понравившиеся издания домой.

«Цель конкурса — создать детское читательское сообщество. Это глобальная цель, к которой мы идем маленькими шажками, создавая детские литературные лагеря, организовывая встречи выпускников конкурса, клубы для участников «Живой классики», детскую редакцию и другие активности, которые объединяют детей, — рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова . — А задача — помочь найти детям интересные книги, заинтересовать, увлечь чтением, расширить читательский кругозор наших участников, познакомить участников и педагогов с современной подростковой литературой, поддержать талантливых детей».

Победителями регионального этапа в Орле стали школьники ир разных районов области. На 1 месте Федосов Андрей — ученик Новосильской средней общеобразовательной школы. На втором месте — Анпилогова Екатерина Андреевна воспитанница Центра детского творчества «Изумруд» из Орла». Третьей стала Петрова Мария из Хотынецкой средней школы.

С каждым годом конкурс становится доступнее, а количество участников растёт. Генеральный партнер конкурса юных чтецов — компания «Норникель» . В этом году во всех регионах впервые были запущены онлайн-отборы. Ребята, которые раньше не могли заявить о себе, потому что их школы не организуют первый отборочный тур, в 2018 году присоединились к конкурсу заочно — они загрузили видео на специальный ютуб канал.

Самый масштабный литературный образовательный проект для школьников в нашей стране «Живая классика» появился семь лет назад именно в Петербурге . Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Сегодня конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Министерства образования и науки Министерства культуры РФ , а количество участников ежегодно превышает два миллиона.

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