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В культурном центре района встретили 1 апреля цирковым шоу
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В культурном центре района встретили 1 апреля цирковым шоу 

Управа района Братеево города Москвы 56 минут назад
Фото: Братеево
Цирковое представление для детей с участием клоунов «Мешок яблок» провели в культурном центре «Братеево» в воскресенье, 1 апреля.
В программу шоу включили яркие номера с фокусами и дрессированными животными. По словам организаторов, представление старались сделать интерактивным, приглашая маленьких гостей из зала прямо на сцену участвовать в конкурсах и учиться фокусам.
— По случаю 1 апреля мы организовали для самых юных воспитанников культурного центра настоящее цирковое шоу, которое вызвало бурю положительных эмоций, — рассказала менеджер по культурно-массовому досугу культурного центра Надежда Илюшина. — Гвоздем мероприятия, конечно, стали номера в исполнении дрессированных животных — кошек и собак, а артисты старались максимально вовлечь аудиторию в представление с помощью зрелищных фокусов. Думаю, это тоже стало изюминкой нашего шоу.
Фото предоставила Надежда Илюшина.
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