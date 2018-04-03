В культурном центре района встретили 1 апреля цирковым шоу

Цирковое представление для детей с участием клоунов «Мешок яблок» провели в культурном центре «Братеево» в воскресенье, 1 апреля.

В программу шоу включили яркие номера с фокусами и дрессированными животными. По словам организаторов, представление старались сделать интерактивным, приглашая маленьких гостей из зала прямо на сцену участвовать в конкурсах и учиться фокусам.

— По случаю 1 апреля мы организовали для самых юных воспитанников культурного центра настоящее цирковое шоу, которое вызвало бурю положительных эмоций, — рассказала менеджер по культурно-массовому досугу культурного центра Надежда Илюшина. — Гвоздем мероприятия, конечно, стали номера в исполнении дрессированных животных — кошек и собак, а артисты старались максимально вовлечь аудиторию в представление с помощью зрелищных фокусов. Думаю, это тоже стало изюминкой нашего шоу.

Фото предоставила Надежда Илюшина.