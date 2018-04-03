Травматологический пункт в Химках открыл свои двери после ремонта

Обновленный корпус травматологического пункта в Химках готов оказывать первичные и повторные приемы.

Новый пункт оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи при любых, не требующих госпитализации, повреждениях

опорно-двигательного

аппарата и кожных покровов. Самое главное приобретение — это цифровой рентгеновский аппарат, который должен ускорить количество обследований и увеличить поток клиентов.

Обновили везде плитку, сделали везде добротное освещение из светодиодных ламп, сделали вентиляцию новую и залили крышу

— Павел Перетолчин, заведующий травматологическим отделением ЦКБ Химок.