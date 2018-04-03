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Травматологический пункт в Химках открыл свои двери после ремонта
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Травматологический пункт в Химках открыл свои двери после ремонта 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Обновленный корпус травматологического пункта в Химках готов оказывать первичные и повторные приемы.
Новый пункт оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи при любых, не требующих госпитализации, повреждениях
опорно-двигательного
аппарата и кожных покровов. Самое главное приобретение — это цифровой рентгеновский аппарат, который должен ускорить количество обследований и увеличить поток клиентов.
Обновили везде плитку, сделали везде добротное освещение из светодиодных ламп, сделали вентиляцию новую и залили крышу
— Павел Перетолчин, заведующий травматологическим отделением ЦКБ Химок.
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