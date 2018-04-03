Ремонт завершили в корпусе травматологического пункта в Химках

Обновленный корпус травматологического пункта в Химках готов к работе, здесь покрасили стены, обновили плитку и заменили освещение, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Помещение травматологического пункта в Химках полностью реконструировали. Новый пункт оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи при любых не требующих госпитализации повреждениях опорно-двигательного аппарата и кожных покровов», — говорится в сообщении.

Кроме отделения экстренной помощи в травмпункте появится дневной стационар и кабинет вторичного приема. Теперь человек получивший травму может находиться под наблюдением у врача травматологического пункта.

Всего за год в Химкинский травмпункт обращаются около 22 тысяч человек. До завершения ремонта взрослое население будут осматривают в соседнем хирургическом корпусе Центральной городской больницы. Обновленное помещение пункта экстренной медпомощи будет открыто через два месяца.