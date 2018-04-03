Назначен заместитель директора Ростовского филиала «Ростелекома» 

Заместителем директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами назначен Александр Грибков.
Как сообщает пресс-служба компании, новый замдиректора филиала будет управлять работой с бизнес-структурами и органами власти на территории Ростова-на-Дону, а также внедрением и продажей новых продуктов, развитием клиентского сервиса в корпоративном сегменте.
Александр Грибков родился в 1982 году в Сыктывкаре. Окончил факультет управления Сыктывкарского государственного университета.
Имеет 14-летний стаж работы в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а также в области продаж.
Последние 10 лет занимал управленческие должности в ПАО «Ростелеком» Коми филиал, ОАО «Северо-Западный Телеком» Коми филиал, ОАО «Связь» Республики Коми и др.