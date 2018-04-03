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Уфимке, ставшей инвалидом после родов, выплатят компенсацию в четыре миллиона рублей
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Уфимке, ставшей инвалидом после родов, выплатят компенсацию в четыре миллиона рублей 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Клинику Башгосмедуниверситета обязали выплатить пациентке солидную компенсацию. К такому выводу пришел Верховный суд республики, оставивший решение районного судьи в силе. Женщине положено четыре миллиона рублей в качестве моральной компенсации за инвалидность
От рук медиков Лиана Самигуллина пострадала в 2013 году. Женщина попала в клинику со схватками. Но после эпидуральной анестезии и кесарева сечения у женщины отказали ноги. Позже выяснилось, что игла с инъекцией задела спинной мозг. При оперативном вмешательстве врачи еще могли помочь пациентке, но операцию вовремя не провели, упустив драгоценное время. Теперь Лиана, воспитывающая трехлетнего сына, прикована к инвалидному креслу.
— Я рада, что меня поддержал Верховный суд. На реабилитацию и препараты уходят огромные деньги. А здоровье не вернешь ни за какие миллионы, — сказала пострадавшая пациентка.
Также клинику обязали выплатить Лиане компенсацию за потерю трудоспособности в размере 410 тысяч рублей.
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