Столичная мэрия ждет студентов на стажировку

Цель встречи — привлечь на стажировку в городское правительство талантливую молодежь. 200 человек могут пополнить ряды столичных госслужащих. Отбор на участие в проекте — это игра, а не суровый экзамен, самое главное — предлагать проекты, интересные идеи. После этого можно попасть в команду мэра. Познакомиться можно не с одним, а сразу несколькими ведомствами. Каждые три месяца молодые люди от 18 до 25 лет меняют место работы в столичных структурах. Большой плюс для студентов — проходить стажировку можно без отрыва от учебы.

— Можно прийти поработать и реализовать свою идею. Возможности для этого есть, а по окончании стажировки можно оценить — как закрутились винтики, после того, как задумка исполнилась, — отметил ректор университета правительства Москвы Василий Фивейский. — Москва открыта, наша столица — мегаполис больших возможностей. Талантливая молодежь нужна для креативного будущего города. Социальный или медийный город, экономика роста, столичные фестивали, строительство, транспорт — все отрасли ждут настойчивых и способных юношей и девушек.

Алексей Фурсин рассказал студентам и выпускникам о проектах и достижениях департамента, о новых возможностях развития карьеры и о программе стажировок.

— Москва не обладает месторождениями газа или нефти, но наша столица обладает самым главным — человеческим капиталом, за который борются не только российские регионы, но и другие страны, — отметил он. — Мы ставим задачу делать Москву не только культурной, деловой столицей, но и центром инноваций, уникальных производств.

Студенты задали вопрос: а можно ли за свой проект получить деньги?

— Есть в Москве венчурный фонд, который помогает реализовывать проекты на первоначальных стадиях. Мы сделали 50 таких проектов, — ответил Алексей Фурсин. — Финансовая поддержка составила 290 миллионов рублей, привлекли еще более 700 миллионов рублей инвестиций. Команды пришли в фонд, их выручка была ноль. Проверив всю финансовую модель, в идеи поверили. Теперь стоимость этих 50 проектов превышает два миллиарда рублей.

Говорили не только о промышленности. Так, Елена Блинова, представитель ГБУ «Инфогород» — выпускник университета правительства Москвы, прошедшая стажировку сразу в нескольких департаментах, рассказала студентам Бауманки о старте своей карьеры.

— Я ведущий аналитик аппарата мэра и правительства Москвы. И мне предоставили свободу выбора в вопросе места прохождения стажировки, при этом в случае необходимости с готовностью отвечали на все мои вопросы, касающиеся органов власти, — обратилась она к собравшимся студентам. — Вы только представьте, четыре органа власти, в которых есть возможность поработать и проявить себя. Департамент образования города, Департаменте финансов Москвы ставили непростые задачи по планированию бюджета. Впереди еще полгода стажировки, времени, чтобы накопить знания, набраться опыта и проявить коммуникативные навыки. И хочется сказать самой себе: только вперед.

О бюджете простым языком рассказала студентам и заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития столицы Марий Багреева.

— В городе становится комфортнее жить, можете гулять по паркам, ходить по музеям, быстрее добираться до дома по новым линиям метро и Московскому центральному кольцу. Это городские инвестиции, которые привлекают частные капиталовложения, — привела она пример. — Мы понимаем, что будущее потребует других идей, свежего взгляда на проекты в сфере экономики. Мы ждем молодежь в ведомство на стажировку.