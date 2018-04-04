В библиотеке на Волочаевской прошла встреча с детской писательницей Ларисой Лариной

— Писательница рассказала юным читателям, что мечтать и замечать сказку каждый день также полезно, как делать зарядку. Она считает, что в обычной жизни всегда есть место для сказки. Главное — уметь ее замечать. Легче всего это сделать в лесу, на даче, в саду и даже в школе. Нужно просто научиться наблюдать и внимательно слушать. Сказки рождаются сами, нужно лишь успевать их записывать, — сообщила Мальцева.

Книги для детей Лариса Ларина сочиняет уже восемь лет. Произведения писательницы регулярно входят в шорт-листы тематических конкурсов. «Сказки из моего сада», «Долина Забытых обещаний, или Новые приключения в Ух-Чудиновке» с удовольствием читают не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. (вт)