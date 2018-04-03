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Новый детский сад в Угличе будет сдан до конца лета
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Новый детский сад в Угличе будет сдан до конца лета 

Портал органов государственной власти Ярославской области 56 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Ход строительства нового детского сада в микрорайоне Мирный-3 в Угличе проинспектировала комиссия во главе с директором областного департамента строительства Виктором Неженецом.
— Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу достроить все социально значимые объекты в регионе. Выездные совещания на этом и других подобных объектах проводятся регулярно, заказчики и наш департамент внимательно контролируют весь ход строительных работ, — сказал Виктор Неженец. — Здесь, в Угличе, темпы у подрядчика хорошие, графику соответствуют. Завершено устройство деревянной и металлической кровель, смонтированы отопительные приборы и пущено тепло. Срок сдачи объекта по контракту — 30 июня.
Строительство детского сада в микрорайоне Мирный-3 началось в декабре 2014 года. В августе 2015-го муниципальный контракт был расторгнут. Новый подрядчик обязательства также не выполнял, поэтому в целях завершения строительства социально значимого объекта Правительство Ярославской области приняло решение о его передаче в 2017 году ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».
В настоящее время выполнено 97 процентов работ по устройству наружных сетей водопровода, канализации и теплотрассы. Продолжаются прокладка кабельной разводки на первом и втором этажах, монтаж окон, утепление фасадов и вентиляционных шахт.
Сейчас в Угличе мест в дошкольных учреждениях ждут более 600 малышей. По словам представителей местной власти, открытие нового детского сада значительно снизит накопившуюся напряженность.
Также в планах на этот год — достройка детского сада в Угличе, возобновление работ на аналогичных объектах в Пошехонье и поселке Михайловское.
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