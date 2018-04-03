Общественный транспорт Душанбе перешел на карточную систему оплаты проезда

Работа по внедрению карточной системы оплаты проезда началась в марте текущего года. Оператором системы выступает компания City Card.

Минимальная стоимость проездного — 7 сомони ($0,7). Стоимость одной поездки на автобусе составляет 1,20 сомони ($0,13), на троллейбусе — 1 сомони ($0,11).