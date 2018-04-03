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Общественный транспорт Душанбе перешел на карточную систему оплаты проезда
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Общественный транспорт Душанбе перешел на карточную систему оплаты проезда 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Работа по внедрению карточной системы оплаты проезда началась в марте текущего года. Оператором системы выступает компания City Card.
Минимальная стоимость проездного — 7 сомони ($0,7). Стоимость одной поездки на автобусе составляет 1,20 сомони ($0,13), на троллейбусе — 1 сомони ($0,11).
По данным компании, контрольные устройства установлены в 285 троллейбусах и автобусах. Проект электронной платежной системы для общественного транспорта был представлен президенту РТ Эмомали Рахмону 14 марта во время церемонии официального открытия завода AKIA AVESTO в Душанбе.
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