Общественный транспорт Душанбе перешел на карточную систему оплаты проезда 

Работа по внедрению карточной системы оплаты проезда началась в марте текущего года. Оператором системы выступает компания City Card.
Минимальная стоимость проездного — 7 сомони ($0,7). Стоимость одной поездки на автобусе составляет 1,20 сомони ($0,13), на троллейбусе — 1 сомони ($0,11).
По данным компании, контрольные устройства установлены в 285 троллейбусах и автобусах. Проект электронной платежной системы для общественного транспорта был представлен президенту РТ Эмомали Рахмону 14 марта во время церемонии официального открытия завода AKIA AVESTO в Душанбе.