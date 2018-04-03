Расчистка ливневых канализаций после зимы стартовала в Балашихе

Ливневые канализации начали расчищать после зимы в Балашихе . Об этом сообщил заместитель главы Балашихи Сергей Чабан.

В Балашихе уже стартовала расчистка ливневых канализаций после зимы. Мы поставили задачу управляющим компаниям и нашим службам для того, чтобы они уделили особое внимание местам потенциального подтопления

Он добавил, что в Балашихе определены 30 подобных мест — это низины в жилых застройках, где скапливается большое количество воды. На данный момент идут работы по расчистке снега и грязи вокруг решеток ливневых канализаций и колодцев для устранения засоров.

По словам Сергея Чабана, на территории Балашихи протяженность ливневых канализаций составляет 146 километров. Количество ливневых канализаций и смотровых колодцев более 4000. К началу лета они будут полностью расчищены от засоров.