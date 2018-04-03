Ещё
Россельхознадзор ограничил экспорт продукции с «Курского мясоперерабатывающего завода»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор ограничил экспорт продукции с «Курского мясоперерабатывающего завода» 

Rambler News Service 1 час назад
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции «Курского мясоперерабатывающего завода» на территорию стран ЕАЭС в связи с выявлением патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, в полуфабрикатах из мяса свиньи, сообщает официальный представитель Роспотребнадзора Юлия Мелано. Ограничения вступают в силу 5 апреля.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитраному надзору информирует о выявлении лабораториями Службы несоответствии продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, имеющими право поставок своей продукции на территорию стран-членов ЕАЭС. В этой связи служба приняла решение ввести временные ограничения на поставки продукции ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» Курская область (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в полуфабрикатах из мяса свиньи)», — сказала она.
В ведомстве отметили, что «запретить оборот продукции указанного предприятия на территории России Россельхознадзор не может в силу отсутствия соответствующих полномочий».
Rambler News Service: последние новости
Песков отметил отсутствие адекватных доказательств со стороны Британии по «делу Скрипаля» Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области BBC: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот192
Малышева вызвала гнев телезрителей346
Тюрьма помогла Рыбке33
Путин упразднил посредничество в ЖКХ51
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ40
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение