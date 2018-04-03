Россельхознадзор ограничил экспорт продукции с «Курского мясоперерабатывающего завода» 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции «Курского мясоперерабатывающего завода» на территорию стран ЕАЭС в связи с выявлением патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, в полуфабрикатах из мяса свиньи, сообщает официальный представитель Роспотребнадзора Юлия Мелано. Ограничения вступают в силу 5 апреля.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитраному надзору информирует о выявлении лабораториями Службы несоответствии продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, имеющими право поставок своей продукции на территорию стран-членов ЕАЭС. В этой связи служба приняла решение ввести временные ограничения на поставки продукции ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» Курская область (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в полуфабрикатах из мяса свиньи)», — сказала она.
В ведомстве отметили, что «запретить оборот продукции указанного предприятия на территории России Россельхознадзор не может в силу отсутствия соответствующих полномочий».