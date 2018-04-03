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Плотников: Россия может занять до 25% мирового рынка экологических продуктов питания
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Плотников: Россия может занять до 25% мирового рынка экологических продуктов питания 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил «Парламентской газете» первый заместитель Комитета Госдумы по аграрным вопросам и федеральный координатор партпроекта «Российское село» Владимир Плотников.
«Россия может занять от 10% до 25% мирового рынка экологических продуктов питания», — сказал Плотников.
«В настоящий момент рынок экологической продукции развивается стихийно, отсутствуют правовые механизмы регулирования. Законопроект о производстве органической продукции, который Дума приняла сегодня в первом чтении, предполагает наведение порядка и чёткую систему контроля, прописывает основные понятия и даёт все основания, чтобы ввести национальную систему сертификации и стандартизации экологически чистых продуктов питания», — сообщил депутат.
Он также подчеркнул, что наша страна имеет очень хорошие возможности для того, чтобы в короткий срок нарастить производство и наладить экспорт экологически чистых продуктов питания.
«Экспортная составляющая экологически чистых продуктов может составить до 15 миллиардов долларов», — уточнил парламентарий.
Новеллой законопроекта является положение о создании в стране реестра производителей экологически чистой продукции, а также требования к маркировке такой продукции.
Плотников отметил, что ко второму чтению законопроект предстоит доработать в части критериев, по которым будут вноситься в реестр такие производители. Он предполагает, что будет уточнён также перечень продуктов, которые можно считать экологически чистыми.
«Под требования закона должна попадать также продукция пчеловодства, выращивание дикоросов и т.д.», — добавил депутат.
Напомним, закон о производстве органической продукции был принят во вторник в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.
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