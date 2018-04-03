Голодные вороны, американский газон и другие секреты подготовки поля «Металлурга»

Агрономы, «парикмахеры» и маляры: чтобы футболистам «Крыльев Советов» и их соперникам комфортно было играть на поле «Металлурга», газоном занимается целая команда специалистов разных профилей. Мы узнали, что именно они делают во славу самарского футбола, и кто им мешает.

Зеленая трава тянется к апрельскому солнцу

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Антифриз и три посева

Основа поля — песчаная. Такая «подушка» способна выдержать большое количество осадков, а дренажная система функционирует на песчаном покрытии как часы.

Подготовка к сезону начинается еще осенью. Вначале покрытие высушивают и дают ему «подышать». Система подогрева избавляет газон и дренажную систему от излишков влаги. Она находится под землей, на глубине 25 сантиметров.

Поле высушено и полностью готово к игре

— Это полиэтиленовые трубки, в которых находится этиленгликоль (Жидкость, которую используют в качестве антифриза — прим. 63.ru). В них подают тепло с определенной температурой. Это очень тонкий процесс, каждый раз мы регулируем подогрев, подстраиваясь под погоду, — рассказал директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев

Поле не должно уходить в зимнюю спячку влажным: грунт может промерзнуть.

В период заморозков пленка защищает газон от холода

Обычно специалисты засеивают семена в конце осени, иногда бывают исключения и этот процесс начинается в январе. Для того, что бы газон не «поплыл», агрономы постоянно выращивают новую траву. Этот процесс укрепляет корневую систему. С начала этого года на «Металлурге» молодую траву сеяли уже трижды.

— После зимних каникул мы «вычесываем» мертвую траву, которая мешает расти молодым побегам. Если зимой держится стабильная температура, без перепадов, траве комфортно, и растения спокойно переживают зимовку, — сообщил Евгений Дмитриев.

Защитное покрытие снимают за день до игры

На «Металлурге» используют семена, которые закупают у американской компании. В среднем, за сезон уходит около 800 килограмм.

Красят и стригут

Чтобы газон был идеально ровным, его нужно стричь и укладывать при помощи специальной техники.

Сначала по траве проходит специальный каток, который выравнивает поверхность и убирает все кочки. Потом специалисты приступают к стрижке. На самарском стадионе используют два типа машин для стрижки.

Ручная газонокосилка стадиона «Металлург»

Роторную для общей стрижки газона. Барабанную — для финишной. На финальном этапе «газонные парикмахеры» доводят картинку до идеала. На траве появляется традиционный рисунок с темными и светлыми полосами. Эффекта достигают за счет направления хода комбайна. Такой способ стрижки помогает боковым арбитрам определять положение «вне игры» во время матчей.

Когда газон уложен и подстрижен, за дело берутся разметчики. Сотрудники стадиона растягивают по периметру поля специальные шнуры и вбивают их в землю. Это помогает работникам сделать идеально ровные линии и не отклониться от курса.

Разметку нанесут в день проведения матча

Потом на поле вывозят тележку с краской. В ней имеется два резервуара — большой и малый. Из большого резервуара краска переливается на «опорный» валик, который оставляет за собой разметку. В дождливую погоду красить границы футбольного поля приходится по несколько раз.

Сейчас на «Металлурге» используют систему досветки газона. Ее привезли из Москвы . На вооружении у сотрудников стадиона 4 передвижных установки. На конструкциях закреплены по 76 ламп мощностью в 1 киловатт каждая.

Огромная установка используется для интенсивного роста травы

Футбол и вороны

К досаде сотрудников стадиона, эти два понятия не отделимы и существуют в тесной связке друг с другом.

Вороны и голуби раскапывают газон и лакомятся семенами. А однажды компания пернатых уничтожила половину кресла. Пришлось срочно менять сидение.