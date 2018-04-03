Фотограф воссоздал снимки соседей 20-летней давности

Фотограф из Америки Бет Ярнелл Эдвардс (Beth Yarnelle Edwards) в далёком 1997 году жила в Калифорнии и однажды начала чувствовать себя ужасно одинокой. Тогда она пошла к соседям, чтобы узнать, чем они живут и что приносит им ощущение счастья. Заодно она сделала несколько фотографий людей вместе с их бытом и обстановкой. Вскоре Бет переехала в другое место. А через много лет вернулась, чтобы увидеть, как изменились привычные места и люди, которые так и живут там. По мотивам своей поездки американка создала интересный фотопроект. Бет рассказала, как удивительно поменялись с годами некоторые люди, а вокруг других жизнь и время как будто замерло.

Лила, 2004 и 2016 Ники, Рита и Люсия, 2000 и 2017 Эрин, 1997 и 2017 Лизетт, 2002 и 2017 Антонетт и Джеймс, 2002 и 2017 Мардж и Джон, 2000 и 2017 Кайл, 1997 и 2016 Рита, 1997 и 2016 А вот сама автор фотопроекта

Ранее «Ридус» рассказывал, как уличный фотограф разыскал героев своих снимков спустя 30 лет, чтобы узнать, как сложилась их жизнь.

А один украинец 10 лет фотографировал лавочку в своём дворе и снял множество удивительных историй.

Также мы писали о выросших детях, которые решили воссоздать свои детские фотографии в подарок родителям — получилось мило и трогательно.