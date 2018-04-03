В Париже стартовали протесты железнодорожников против реформы

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости , Людмила Орищенко. Демонстрация железнодорожников, выступающих против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF и объявивших о затяжной забастовке, стартовала от Восточного вокзала в Париже, в толпе жгут файеры, улица полна дыма, передаёт корреспондент РИА Новости.

В самом начале колонны обособленно идёт группа людей, одетых в черное и с масками на лице.

Участники акции начали собираться у Восточного вокзала как минимум за два часа до начала шествия. Играла музыка разных стилей.

Демонстранты несут огромное количество флагов профсоюзов, в том числе CGT, SUD Rail, плакаты и растяжки: на которых написано: «Железнодорожники и пользователи вместе», «Нет» разрешению железной дороги".

"Мы все вместе должны бороться и вместе должны выиграть", — кричал в громкоговоритель один из участников акции в момент сбора демонстрантов.

Ещё до старта шествия кто-то начал жечь файеры, и в какой-то момент улица была задымлена. Кто-то бросал петарды.

Один из близлежащий супермаркетов предусмотрительно решил закрыться на время акции.

В колонне демонстрантов также уборщики мусора и студенты, которые также решили присоединиться в шествию, но по своим причинам. Уборщики мусора выступают против тяжёлых условий труда и требуют досрочного выхода на пенсию. Студенты вышли на акцию протеста против изменений системы поступления в университеты.

Реформа железнодорожной компании, являющейся монополистом во Франции, предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который даёт ряд льгот. Некоторые железнодорожники опасались, что реформа SNCF может привести к её приватизации. Однако во французском правительстве опровергают такой план. Во вторник министр транспорта Франции в очередной раз заверила, что приватизация компании проводиться не будет и подчеркнула, что ряд из организаторов забастовки распространяют неверную информацию и пытаются перевести дебаты в политическую плоскость.

Во вторник в общенациональной забастовке во Франции принимают участие около 50% железнодорожников, в том числе 77% машинистов поездов. В связи с этим отменены большое количество скоростных поездов TGV, региональных TER и пригородных поездов RER в регионе Иль-де-Франс. Многие французы вынуждены адаптироваться и выбирать альтернативные маршруты, чтобы добраться на работу.

Ожидается, что забастовка, организованная французскими профсоюзами CGT, Unsa и CFDT может продлиться почти три месяца — до 28 июня. Если не удастся достичь согласия с правительством, работники железных дорог намерены бастовать каждую неделю в режиме два дня через три, в общей сложности — 36 дней.