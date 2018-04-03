Пять лучше, чем пятнадцать. Как тюменцы борются за право на нормальную жизнь

Собрания жильцов в домах по улице Камчатской в Тюмени проходят на этой неделе с подачи департамента городского хозяйства. На повестке дня — проведение экспертизы о признании домов аварийными и подлежащими сносу. Однако жильцы уверяют, что им на выбор предлагают услуги только одной экспертной компании — ООО «Александрия», что, по их словам, является нарушением процедуры. Подробности в материале «ФедералПресс»

«Призываем вас внимательно отнестись к этому. 91 дом добился скидки в другой фирме — у них получилось проведение экспертизы 68 рублей за кв. метр — 50 тысяч за дом. Вы можете отказаться от навязанной вам фирмы и инициировать собрание сами со своей повесткой дня и выбранной фирмой», — обратились члены инициативной группы к жителям района.

Напомним, в конце марта состоялась встреча главы администрации Александра Мора с инициативной группой жителей Лесобазы. Мэр объявил жителям, что программа расселения аварийных домов на Камчатской будет реализована в течение пяти лет.

Сейчас аварийными признаны 36 из 84 домов. Вопрос о статусе 48 многоквартирных домов будет решен по результатам обследований и официального экспертного заключения об их состоянии. Собрания собственников с целью получить согласие на проведение экспертиз должны пройти до 5 апреля.

«Основным условием для реализации программы станет признание всех домов аварийными. После того как дома пройдут необходимые процедуры оформления документов, придет время для принятия программы отселения. Ее реализация будет осуществляться в течение 5 лет. Очередность отселения определит дата признания домов аварийными», — отметил Александр Моор

В начале 2016 года улица Камчатская вместе с обширной территорией района Лесобазы вошла в программу развития застроенных территорий. Этот участок на конкурсе выиграла компания «АКВА-Инвест», которая была самым активным участником тендера (всего из 17 территорий ей по результатам аукциона досталось пять). В соответствии с муниципальным контрактом девелоперу на реализацию инвестпроекта отводится 15 лет.

Между тем Лесобаза — один из самых проблемных районов в плане состояния жилого фонда. Здесь расположенные целые кварталы из двухэтажных деревянных домов, которые возводились как временное жилье еще в советские годы. Однако люди продолжают жить в них по сей день, за это время сменилось несколько поколений жильцов.

Жители района обратились к своему депутату с просьбой содействовать тому, чтобы программу развития застроенных территорий инвестор начинал с расселения и сноса домов. Но компания «АКВА-инвест» не смогла гарантировать выполнение этого условия.

По словам главы администрации, у застройщика нет достаточных средств для быстрого расселения домов и сокращения сроков переселения. Поэтому по взаимному согласию администрация приступит к процедуре расторжения договора.

Жители в целом довольны таким решением, в то же время замечают, что и пять лет — срок большой, но все же лучше, чем 15. «По улице Камчатской нам в администрации пообещали разработать отдельную программу по сносу. Сейчас наша задача — как можно скорее провести экспертизу, чтобы дома были признаны аварийными, — говорит жительница одного из домов этой улицы Анна. — Процедура признания должна занять 3-4 месяца».

Как отмечает тюменка, нельзя сказать, что у жильцов были серьезные претензии к застройщику. «Они, возможно, были настроены осваивать этот участок, но по своему графику исходя их собственных возможностей. Но для нас 15 лет — это слишком долго. В районе есть дома, пострадавшие от пожаров, в некоторых рухнули стены, проваливается фундамент, и масса других проблем. 15 лет они не протянут. Да и пять — это много. Но мы понимаем, что еще быстрее реализовать такие планы будет сложно или вовсе нереально».

Жители не исключают, что новую программу будет реализовывать тот же застройщик, если согласится на новые условия. «А может быть, привлекут нескольких застройщиков, мы не знаем, — продолжает Анна. — Лишь бы расселили в максимально короткие сроки».

Сама Анна живет в доме, в котором был пожар. «Многие просто боятся жить в этих домах, но деваться им некуда. В основном — пенсионеры. Насколько я знаю историю района, жилье здесь предоставляли различные предприятия, расположенные на Лесобазе, временно. Говорили им: „Поживите тут пока, а потом город выделит для вас квартиры“. Но потом Советский Союз распался, фабрики и заводы позакрывались. И до людей, живущих здесь, никому дела не было. Теперь появился шанс получить наконец нормальное жилье».

В эти дни на повестке у жителей вопрос стоимости экспертизы. «Люди были уверены, что дома автоматически будут признаны аварийными, если по предыдущему контракту предполагался их снос. Тем более по ним и так видно, что все вот-вот развалится. Но теперь выясняется, что часть домов по формальным признакам до сих пор числятся пригодными для проживания, с некоторых жильцов даже взимают плату на капремонт. Это просто смешно. А теперь они должны заказывать экспертизу за свои деньги. Кому-то насчитали по 10 и даже по 14 тысяч рублей. С учетом того, в каком положении оказались люди, они за собственные средства должны доказывать, что их дома непригодны для жилья. Со своими маленькими пенсиями им приходится договариваться о рассрочке, отдавать за это буквально последние деньги. Может быть, если бы администрация централизованно заказала экспертизу для всех оставшихся домов, стоимость для каждого собственника была бы ниже», — высказала свое мнение жительница Тюмени.

Сейчас депутат Альбина Селезнева выступает с предложением уже на стадии заключения контракта ограничить сроки реализации проектов по развитию застроенных территорий пятилетним сроком. «Мы сталкиваемся с ситуацией, что застройщик по сути не выполняет обязательств по территориям в Антипино, на Дамбовской и Камчатской», — заявила она.

По ее мнению, муниципалитет должен найти ресурсы для предоставления льгот застройщикам, участвующим в развитии застроенных территорий, на организацию инженерных сетей.

«Могу привести пример тех самых 84 домов по улице Камчатской. Сети там старые и постоянно рвутся практически каждый день», — говорит депутат. Необходимо найти возможности для кардинального обновления сетевой инфраструктуры. Всего, отмечает она, на территории ее избирательного участка в районе Лесобазы насчитывается 155 домов, подходящих под категорию ветхого жилья. «Мы должны поставить перед собой задачу за пять лет снести все такие дома в городе. Деньги нужно найти», — призвала Альбина Селезнева.