Ройзман может в суде оспорить решение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

"Специалисты посмотрят (на сложившуюся ситуацию), мы будем разбирать ее. Вполне возможно, что найдем зацепку. Если будут прямые зацепки, то, конечно, мы готовы сопротивляться", — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о готовности отстаивать позицию в суде.

Ройзман отметил, что решение отменить выборы противоречит нескольким законам РФ , а также Конституции РФ. «Зачем менять в Екатеринбурге ситуацию, когда Екатеринбург — один из лучших городов в стране, он однозначно лучше всех миллионников. Мало того, в Екатеринбурге нет долгов, когда область закредитована», — добавил он.