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Маленького тюленя спасли на Сахалине
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Маленького тюленя спасли на Сахалине 

360tv.ru 1 час назад
Жители Сахалина обнаружили месячного тюлененка неподалеку от населенного пункта Поляково. Чтобы спасти детеныша ларги, неравнодушные люди передали его специалистам, сообщил Telegram‐канал Hue.
Малыш выбросился на берег в западной части острова у Татарского пролива. Для этих краев такое явление не редкость, а потому там есть фонд «Зеленый Сахалин». Его сотрудники рассказывают гражданам, что делать если они нашли животное, которое нуждается в спасении.
Нам позвонили местные жители и сказали, что нашли бедное животное, которое очень плохо дышало. Мы решили, что надо тюлененка оттуда забирать. Добрые люди привезли его к нам буквально на последних минутах жизни — у животного начинались судороги. У тюлененка трижды останавливалось дыхание, но мы его успешно реанимировали
— руководитель фонда Александр Иванов.
У тюлененка диагностировали пневмонию, истощение и переохлаждение. Однако теперь с ним все в порядке, сообщило ИА SakhalinMedia.
В фонде уточнили, что за прошлый год к ним привезли 20 детенышей тюленей.
В конце марта жители Владивостока нашли детеныша ларги. Животное лежало в мазуте и мусоре недалеко от  44-го  причала города. Позднее специалисты достали тюлененка и доставили в центр. Детенышу дали регидрон, сделали укол противошокового препарата и отмыли.
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