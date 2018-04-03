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Стало известно, почему переход около НИТЕЛа открыли с неоконченным ремонтом
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Стало известно, почему переход около НИТЕЛа открыли с неоконченным ремонтом 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— В подземном переходе на проспекте Гагарина ремонтные работы по итогам электронного аукциона проводило ООО «Престиж», — рассказали в ответ на запрос NN.RU в администрации Приокского района. — В рамках муниципального контракта необходимо было заменить бетонные конструкции входов, провести штукатурку стен, уложить новую с антискользящим покрытием плитку, установить перила и пандусы, дождеприемные решетки. Работы заказчиком не приняты в связи с нарушением условий контракта.
Денег подрядчику не заплатили. Сейчас ищут нового исполнителя.
— В настоящее время готовится конкурсная документация на завершение ремонтных работ в переходе, — сообщили в администрации. — Переход был открыт для пешеходов по просьбе руководства завода «НИТЕЛ».
Переход около НИТЕЛа закрыли на ремонт прошлой осенью. Должны были отремонтировать до нового года, но в итоге работы продолжались почти 5 месяцев.
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