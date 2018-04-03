Косачев: НАТО и Евросоюз ослабляют потенциал ОБСЕ и создают проблемы в ее работе

"Мы все видели именно ОБСЕ как универсальную структуру в сфере европейской безопасности, и мы все сейчас можем констатировать, что это далеко от современной реальности. Вы можете со мной не соглашаться, но, на мой взгляд, именно сохранение НАТО и присвоение Европейским союзом себе дополнительных функций и полномочий в сфере безопасности существенным образом раскололи единство неделимой безопасности в Европе и существенно ослабили потенциал и миссию ОБСЕ", — сказал Косачев.

По его мнению, арифметическое и политическое большинство в ОБСЕ, которое принадлежит государствам, входящим в НАТО и ЕС, создает очень серьезные проблемы тому, чтобы эта организация действовала действительно в общеевропейских интересах.

"Мы с сожалением констатируем, что провозглашенные принципы и ценности общеевропейского сотрудничества … применяются достаточно избирательно", — сказал сенатор.

Он привел в пример Латвию , где на днях был подписан президентом закон, который практически полностью уничтожает школьное образование в этой стране на языках национальных меньшинств. Парламентарий добавил, что эти реформы продолжают вдохновлять и ряд других стран, в частности, Украину . «Но, к сожалению, ОБСЕ начинает реагировать только, когда эти реформы затрагивают интересы государств, входящих в Европейский союз, ну, например, Венгрии . А пока речь идет исключительно о русских или русскоязычных гражданах этих стран, внимание ОБСЕ к этой проблематике оказывается заведомо более низким», — подчеркнул Косачев.

"Я хотел бы обозначить как очевидную проблему, что ОБСЕ не дают работать в соответствии с ее уставом и ее миссией те государства, которые пытаются использовать ее в собственных корпоративных интересах, в интересах тех интеграционных структур, в которые они сами входят, помимо ОБСЕ", — добавил глава международного комитета Совфеда.