Медведев поручил подготовить новый вариант Бюджетного кодекса

Подготовку документа председатель правительства обсудил с главой СП Татьяной Голиковой . Кодекс, отметил он, должен быть стабильным и современным, «отвечать сложившемуся уровню развития экономических связей, макроэкономическим представлениям и целому ряду институтов, которые работают в экономике».

— Поэтому эту работу, безусловно, правительству вместе с коллегами из Счетной палаты , с экспертным сообществом нужно будет в самое ближайшее время завершить и подготовить уже полноценный документ, которые можно было бы рассматривать в Государственной Думе , — поручил Медведев.

По мнению руководителя Счетной палаты, свод бюджетных правил должен включать все подтвердившие свою целесообразность изменения. «С учетом того, что этот документ готовился в основной своей части еще в преддверие Послания президента Федеральному собранию, наверное, сейчас нужно некоторые позиции, которые прозвучали как приоритеты с точки зрения эффективности и приоритезации расходов, отразить и в этом документе», — считает Татьяна Голикова.

Принципиальным моментом она назвала анализ эффективности федеральных субсидий. Институт вводился в 2004 году и в большей мере принимался к софинансированию полномочий регионов. Сейчас же они распространены на широкий круг отраслей экономики. «Мне кажется, сейчас чрезвычайно важно в преддверии нового бюджетного цикла, чтобы все министерства и ведомства оценили за этот трехлетний период, который прошел — 2015-2017 годы, — насколько эффективно сработал институт субсидий», — заявила Голикова. Потому что где-то субсидии внесли реальный вклад в развитие отраслей промышленности, а где-то оказались недостаточно эффективными.

— И, может быть, определение не механизма субсидий, а другого механизма позволит нам, уже с учетом практического опыта, реализовать новые подходы, в том числе изменяя и структуру расходов бюджета, — предположила глава СП.