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В адыгейской станице появится сквер с памятником погибшим в 1942 году советским летчикам
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В адыгейской станице появится сквер с памятником погибшим в 1942 году советским летчикам 

ТАСС 39 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи поддержали инициативу общественников по установке памятника погибшим воинам и создании сквера на недавно обнаруженном месте крушения советского истребителя Пе-3, сбитого в 1942 году немецко-фашистскими захватчиками. Об этом ТАСС в среду сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"Поисковиками проведена серьезная работа, найдены архивные источники, в том числе и в Берлинском архиве. Но самое главное — установлены имена погибших летчиков. Этот важный документальный факт, восполняющий пробел в знаниях о бое в небе над станицей Ханской в октябре 1942 года, стал известен в этом году. При поддержке республиканской власти здесь планируется установить памятник погибшим воинам и создать сквер", — сказал Кумпилов.
Поисковые работы в станице Ханская велись с конца 1980-х годов. В память о погибших летчиках-героях в 2010 году здесь возвели обелиск, но без указания имен летчиков.
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