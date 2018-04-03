В Адыгее установят памятник летчикам, погибшим в годы войны

Представители поисковых и военно-патриотических движений Адыгеи Краснодарского края , а также инициативная группа жителей станицы Ханская выступили с идеей установки памятника на недавно обнаруженном месте крушения самолета Пе-3 во время освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня в ходе встречи с общественниками глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал данную инициативу. В обсуждении её реализации приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин , мэр Майкопа Андрей Гетманов , руководитель поисковых работ, Герой России, депутат Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев, председатель Совета ветеранов РА Аслан Куадже, ветеран педагогического труда, активист инициативной группы Валентина Непомилуева, ветеран Великой Отечественной войны Валентин Жуков, руководитель регионального исполкома ОНФ РА Юрий Горохов, председатели военно-патриотических организаций Адыгеи и Краснодарского края.

Как сообщил Андрей Гетманов, поисковые работы в районе станицы Ханская велись с конца 80-х годов прошлого века. Благодаря кропотливой и инициативной работе Валентины Непомилуевой и Валентина Жукова были изучены архивные документы, собраны воспоминания местных жителей, найдены фрагменты упавшего на окраине станицы самолета, который был идентифицирован как советский пикирующий бомбардировщик Пе-2. В память о погибших летчиках-героях в 2010 году был возведен обелиск. Однако имена летчиков не были установлены. Как показала последняя экспедиция, неправильно определен и тип подбитого самолета, который оказался самолетом-разведчиком Пе-3.

Этот важный документальный факт, восполняющий пробел в знаниях о бое в небе над станицей Ханской в октябре 1942 года, стал известен в этом году. По словам Эдуарда Цеева, членам краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» удалось найти осколок двигателя подбитого фашистами самолета-разведчика. Это помогло достоверно установить тип самолета и имена летчиков, которые все это время числились без вести пропавшими. Управляли самолетом пилот — сержант Михаил Снеговский из Ульяновска и штурман — воздушный стрелок Борис Сабодаш, уроженец Каменец-Подольска. В настоящее время установлены и родственники Михаила Снеговского, которые планируют приехать в Адыгею.

Юрий Горохов подчеркнул, что вся поисковая деятельность проводится по инициативе рабочей группы, которая была создана «Народным фронтом» и республиканской властью в рамках празднования 75-летия освобождения Адыгеи и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Как пояснил Эдуард Цеев, необходимо проверить информацию о других местах падения самолетов в районе станицы. Поэтому для полного восстановления картины освободительных боев планируется продолжить исследовательские работы. По рекомендации Главы РА к ним будут привлечены ученые АРИГИ, преподаватели вузов Адыгеи, специалисты музеев.

Глава Адыгеи поблагодарил членов инициативной группы и отметил важность увековечения памяти погибших воинов Великой Отечественной войны.

«Мы в неоплатном долгу перед поколением Победителей. И сегодня очень важно сохранять и передавать подрастающим поколениям правду о Великой Отечественной войне, о решающей роли советского народа в победе над фашизмом. Поисковиками проведена серьезная работа, найдены архивные источники, в том числе и в Берлинском архиве. Но самое главное — установлены имена погибших летчиков. Такие поисковые и исследовательские работы по изучению и восстановлению сведений о подвигах земляков, сохранению памятников и обелисков — наглядный пример комплексной работы по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи в республике», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также отметил важность активизации работы регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», военно-патриотического объединения «Феникс» и других общественных организаций для вовлечения большего числа молодежи в патриотическую работу.

В завершение Мурат Кумпилов посетил место проведения поисковых работ и возложил цветы к обелиску. При поддержке республиканской власти здесь планируется установить памятник погибшим воинам и создать сквер.