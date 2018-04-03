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«Это крах»: в Сети высмеяли видео с перепутавшим поздравления чиновником
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«Это крах»: в Сети высмеяли видео с перепутавшим поздравления чиновником 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Пользователи в социальных сетях высмеяли чиновника из Петербурга, который пришел поздравить выжившую при теракте пассажирку метро с годовщиной события, но запутавшись, поздравил ее с именинами.
Вдео опубликовали на 78.ru. На записи видно, как в квартиру к петербурженке заходит жизнерадостный глава администрации МО Балканский с букетом. Он сходу поздравляет женщину с именинами, вручает ей подарок и цветы. Когда растерявшаяся выжившая после теракта объясняет, что их собрало «печальное событие»: взрыв в метрополитене, Савелий Лебедев оправдывается, что «очень серьезно относится ко всему этому».
«Я не могу остаться в стороне. У меня тоже бабушка с дедушкой в концлагере были каком-то», — добавил чиновник.
Пользователи в социальной сети «ВКонтакте» осудили чиновника, который явно не знал по какому поводу его вообще послали к женщине с подарками.
Теракт в Петербурге произошел ровно год назад, 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва погибли 15 человек и террорист-смертник. За помощью к врачам обратились 89 человек.
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