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В Митине откроется прививочный пункт по бесплатной вакцинации домашних питомцев
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В Митине откроется прививочный пункт по бесплатной вакцинации домашних питомцев 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В Митине в апреле по адресу ул. Барышиха, д. 44, корп. 1 (ОДС № 15) будет работать прививочный пункт по бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом сообщил официальный портал правительства Москвы.
По плану прием будет проходить 6 и 20 апреля с 16.00 до 19.00. Бесплатную вакцинацию в районе Митино также можно будет сделать в мае и октябре.
Согласно правилам владельцы обязаны ежегодно вакцинировать домашних питомцев против бешенства. За несоблюдение этого требование хозяева кошек и собак несут ответственность в установленном законом порядке. (ср)
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