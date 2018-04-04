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«Есть риск возникновения ЧС». В Тюмени экстренно расселили аварийную пятиэтажку
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«Есть риск возникновения ЧС». В Тюмени экстренно расселили аварийную пятиэтажку 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: Новости УрФО
Администрация Тюмени на заседании городской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций 3 апреля приняла решение экстренно расселить жильцов аварийного дома № 2 на улице Геологоразведчиков.
Как пояснил глава администраций Александр Моор, в ходе осмотра специалисты оперативной группы департамента безопасности жизнедеятельности выявили значительные повреждения конструктивных элементов дома.
«Составлен акт, на основании которого можно признать, что в 5-этажном доме не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщает пресс-служба горадминистрации.
Полиция организовала охрану вокруг аварийного дома.
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