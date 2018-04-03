Спортивную викторину устроят на Космонавта Волкова

Всемирный день здоровья будет отмечать 6 апреля библиотека №21: в отделении на Космонавта Волкова в честь этой даты организуют мероприятие «Хочешь быть здоровым — будь!».

— Для наших читателей будет проведена физкульт-минутка «Руки выше, ноги шире!». Мы расскажем, как появился праздник День здоровья. Также любителей активного образа жизни ждет спортивная викторина и знакомство с правилами здорового образа жизни, — заявили в администрации библиотеки.

Помимо этого, гости увидят книжную выставку «Азбука здоровья».

Отметим, что мероприятие пройдет на день раньше официальной даты празднования Всемирного дня здоровья — он отмечается 7 апреля.

Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. Начало в 12.00. (ео)