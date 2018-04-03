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Спортивную викторину устроят на Космонавта Волкова
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Спортивную викторину устроят на Космонавта Волкова 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Всемирный день здоровья будет отмечать 6 апреля библиотека №21: в отделении на Космонавта Волкова в честь этой даты организуют мероприятие «Хочешь быть здоровым — будь!».
— Для наших читателей будет проведена физкульт-минутка «Руки выше, ноги шире!». Мы расскажем, как появился праздник День здоровья. Также любителей активного образа жизни ждет спортивная викторина и знакомство с правилами здорового образа жизни, — заявили в администрации библиотеки.
Помимо этого, гости увидят книжную выставку «Азбука здоровья».
Отметим, что мероприятие пройдет на день раньше официальной даты празднования Всемирного дня здоровья — он отмечается 7 апреля.
Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. Начало в 12.00. (ео)
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