Роспотребнадзор составит «чёрный список» недобросовестных производителей сыров

Роспотребнадзор собирается публиковать в открытом доступе информацию о производителях некачественных сыров. Как пишет «Интерфакс» , таким образом ведомство намерено усилить контроль над качеством продукции в розничных продажах на российском рынке. В первую очередь, речь идёт о продукции, находящейся в нижнем ценовом сегменте.

В том случае, если специалисты найдут несоответствия установленным требованиям, после административных мер, информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будут публиковать в открытом доступе на сайте защиты прав потребителей.