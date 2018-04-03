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Роспотребнадзор составит «чёрный список» недобросовестных производителей сыров
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Роспотребнадзор составит «чёрный список» недобросовестных производителей сыров 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Роспотребнадзор собирается публиковать в открытом доступе информацию о производителях некачественных сыров. Как пишет «Интерфакс», таким образом ведомство намерено усилить контроль над качеством продукции в розничных продажах на российском рынке. В первую очередь, речь идёт о продукции, находящейся в нижнем ценовом сегменте.
В том случае, если специалисты найдут несоответствия установленным требованиям, после административных мер, информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будут публиковать в открытом доступе на сайте защиты прав потребителей.
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