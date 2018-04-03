О. Голодец поручила Минздраву России к июлю разработать единые требования к учету паллиативных больных

Министерство здравоохранения РФ в течение трех месяцев должно разработать единые требования к ведению учета паллиативных больных. Соответствующее поручение дала вице-премьер России Ольга Голодец в рамках заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященное развитию паллиативной помощи. «Давайте возьмем три месяца, чтобы все процедуры (по созданию нормативного документа Минздрава России, устанавливающего единообразный порядок учета пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и фиксации момента оказания паллиативной помощи — прим. Агентства «Москва» ) были завершены. Три месяца от сегодняшнего дня для того, чтобы разработать и утвердить такой порядок», — сказала О. Голодец. По словам заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого, разработка соответствующего проекта приказа займет до двух месяцев. «Подготовить проект приказа и провести его согласование потребует порядка полутора-двух месяцев. Но так как это будет приказ, который будет действовать на территории всей Российской Федерации, необходимо уточнить, достаточно ли у нас этих полномочий, и дальше регистрировать в Минюсте », — отметил С. Краевой.