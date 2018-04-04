Ремонт трех подъездов провели на территории Первомайского

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На территории Первомайского завершились ремонтные работы в трех подъездах многоквартирных домов. Об этом 4 апреля рассказали в администрации поселения.

— На данный момент готов подъезд дома №2 на территории хутора Ильичевка. Кроме этого, ремонтные работы в домах №№2 и 4 по улице Центральная в поселке Первомайское находятся на стадии завершения, — рассказал заместитель главы администрации поселения Эдуард Темнов.

Он добавил, что на данный момент на территории муниципального образования реализуют комплекс работ по благоустройству. Процесс завершится до 30 апреля.