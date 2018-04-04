Ещё
Ремонт трех подъездов провели на территории Первомайского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт трех подъездов провели на территории Первомайского 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории Первомайского завершились ремонтные работы в трех подъездах многоквартирных домов. Об этом 4 апреля рассказали в администрации поселения.
— На данный момент готов подъезд дома №2 на территории хутора Ильичевка. Кроме этого, ремонтные работы в домах №№2 и 4 по улице Центральная в поселке Первомайское находятся на стадии завершения, — рассказал заместитель главы администрации поселения Эдуард Темнов.
Он добавил, что на данный момент на территории муниципального образования реализуют комплекс работ по благоустройству. Процесс завершится до 30 апреля.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Чердачные и подвальные помещения благоустроят в Воскресенском Санитарная обрезка деревьев завершится в Щербинке Более пяти площадок открылось в рамках программы по активному долголетию в Рязановском
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии219
В Финляндии мужчина родил ребенка70
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»325
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна97
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение